聯合國「和平之友」烏克蘭危機小組再開會 中國等17國代表與會
撰文：莊勁菲
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新華社周一（12月23日）報道，烏克蘭危機「和平之友」小組（Friends for Peace）近日在紐約再次舉行會議，中國等17個「南方國家」代表與會。中國外交部發言人毛寧23日在例行記者會上介紹有關情況。
毛寧表示，中國、巴西、阿爾及利亞、南非、土耳其等17個「全球南方」國家代表與會。會後發表新聞稿，積極評價9月部長級會議及聯合公報，強調聯合公報是「全球南方」國家首次在烏克蘭問題上集體發聲。
毛寧說，各方共同評估了最新形勢及下步發展，普遍對當前衝突升級表示擔憂，重申尊重各國主權和領土完整，尊重各國合理關切以及和平解決國際衝突等原則，呼籲推動局勢降溫，強調戰場不外溢、戰事不升級的重要性，支持以聯合國憲章和國際法為基礎，通過外交方式實現烏克蘭危機全面持久政治解決，支持「全球南方」國家為此發揮建設性作用。
毛寧說：「中方願同小組其他成員一道，為早日實現和平作出積極努力。」
9月27日，「和平之友 」組織烏克蘭危機部長級會議在紐約聯合國總部召開。外交部長王毅在會上表示，針對俄烏戰爭尋找和平。
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