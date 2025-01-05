寒冷天氣襲英國　曼市利物浦機場關閉跑道　「雙紅會」或受影響

英國週末受寒冷天氣影響，持續的冰凍天氣造成嚴重破壞，英格蘭和威爾斯部分地區一夜之間有過千戶家庭受到停電影響。同時，當局發出多個惡劣天氣警報，預計週日（1月5日）會有更多大雪和罕見的凍雨。



英格蘭北部、中部地區和威爾斯大部分地區都發出琥珀警報（Amber Warning），預計這些地方會有3至7厘米積雪。

氣象部門亦向蘇格蘭和北愛爾蘭等地發出次一級的黃色警告（Yellow Warning），蘇格蘭鄉村地區一夜之間氣溫降至攝氏-8.6度，北極風帶來的惡劣天氣預計將持續到下週。

利物浦與曼聯的「雙紅會」或受惡劣天氣影響，圖為兩隊在上季於晏菲路球場交手。（Getty Images）

受到大雪影響，曼徹斯特、利物浦及列斯的機場暫停航班升降，當局呼籲旅客出門前聯絡航空公司確認航班情況。伯明翰及布里斯托機場亦一度在4日以安全為由暫停運作。

天空新聞提到，英超球會利物浦原定於5日下午在主場與曼聯上演「雙紅會」，市議會的安全顧問小組會在5日早上開會，決定是否容許賽事如期舉行。