紐約開始徵收塞車費創美國先例　繁忙時段入曼哈頓須付9美元

美國紐約市週日（1月5日）開始徵收「塞車費」，旨在緩解交通擠塞。這是美國首次推出此類計畫。根據新計劃，駕駛者白天最少需要支付9美元（約合港幣70元）。



啟動收費是為了解決包括時報廣場和華爾街在內的曼哈頓中心區日益嚴重交通擠塞問題，據報道，因為塞車，當地的平均車速已降至每小時12公里以下。

大多數駕駛者在通勤高峰期進入擠塞地區，每天需支付一次9美元（約70港元）的費用，其他時間則為2.25美元（約17.5港元）。小型卡車和非通勤巴士在高峰期進入曼哈頓需支付14.40美元（約112港元），而大型卡車和旅遊巴士則需支付21.60美元（約168港元）。

2025年1月5日，美國紐約市計劃收取塞車費。圖為1月5日在林肯隧道（Lincoln Tunnel）出口處豎起「擠塞緩解區」標牌。（Reuters）

紐約預計徵收「塞車費」將使進入市中心的車輛數量減少約10%。此舉雖可以限制交通量並鼓勵民眾改用公共交通，但預計的士乘客量也會有一定程度減少。

當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾強烈反對收塞車費，稱此舉將使紐約市在競爭城市和州份中處於不利地位，因此他或可能在1月20日上任後廢除措施。