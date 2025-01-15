韓國戒嚴、空難衝擊經濟　失業率達三年多來最高水平

彭博社15日報道，隨着就業人數下降，韓國失業率升至三年多來的最高水平，進一步證明該國經濟在總統尹錫悅發布的戒嚴令和濟州航空空難下動搖。經濟學家預測韓國央行預計將於本周再次宣布降息。



報道引述韓國國家統計局周三（1月15日）發布的數據指，該國12月經季節性調整後的失業率從上個月的2.7％升至3.7％，創下2021年6月以來最高水平。此外，韓國就業人數比往年同期減少5.2萬人，為2021年2月以來首次萎縮。

2025年1月15日，韓國首爾，圖為尹錫悅被捕後來到公調處接受調查。（Reuters）

報道還稱，就業市場惡化之際，韓國消費者和企業信心出現自新冠疫情暴發以來的最大跌幅。戒嚴令事件使韓國陷入動盪，導致股市暴跌，去年在全亞洲的貨幣中表現最差的韓元也再次遭受打擊。

據報道，由於韓國經濟依賴貿易，在美國候任總統特朗普（Donald Trump）即將就任之際，國內的政治動盪給經濟帶來更大阻力，韓國央行稱這是去年11月決定再次降息的原因。

2024年12月14日，韓國總統尹錫悅在首爾的總統官邸向全國發表演說。（Reuters）

韓國央行將於周四（16日）召開會議決定利息調整。大多數經濟學家預計央行將連續第三次降息以提振經濟動力。