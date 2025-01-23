香港女遊客小樽闖鐵軌拍照　當丈夫面被電車撞倒昏迷命危

日本北海道小樽1月23日傳出有中國遊客在鐵軌遭電車撞倒。據日本媒體報道，一名60多歲中國籍女遊客在無人車站拍攝海景時，被電車撞上命危，已被緊急送醫治療。



據《北海道新聞》引述JR北海道報道，當地時間今日上午11時30分左右，一輛開往新千歲機場的快速機場特快列車，在經過朝里車站時，撞上一名60多歲的中國籍女子。女子當場昏迷命危，已被送往醫院接受治療。

日本北海道媒體就中國女遊客被撞的報道：

報導指，受到日本電影等影響，小樽深受中國遊客歡迎，而位於小樽市的無人車站朝里站能夠拍攝到唯美的海景，吸引許多遊客慕名而來。據了解，這宗意外發生在距離平交道往小樽方向50米的鐵軌上，中國女子和其丈夫當時正面向大海的方向拍照。

這宗意外發生後，函館線星見車站至小樽路段一度停駛，直到下午1時左右才恢復行駛。期間總共13班函館千歲線的機場列車和6班函館線普通列車要取消行駛。

日本神戶本月9日也曾發生2名20多歲中國女遊客遭電車撞死的意外。2人疑似不熟悉周邊環境，在平交道內等紅燈時，遭電車撞倒，送院後宣告死亡。