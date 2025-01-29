英國國家統計局：2032年人口料增至7250萬　領取養老金人口1370萬

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）發表預測，由2022年中至2032年中旬10年，英國人口估計將由6760萬，增至7250萬，人口增長490萬（7.25%）。至於領取養老金的人口同期將由1200萬，增至1370萬，增加170萬（14.17%）。



路透社1月28日引述英國國家統計局報道，從2022年中至2032年中，期內將約有679萬名嬰兒出生，以及680.7萬名民眾離世，人口預測基於從2028年中期起，每年錄得34萬長期淨移民。

2022年中預期85歲或以上人口約有170萬，至2047年中預期將增至約330萬，佔總人口約4.3%。

英國國家統計局發表從2022至2032年的人口預測，預料2032年人口將達到7250萬：

據英國天空新聞（Sky News）的報道，2023年淨移民人數為906,000 人。然而，隨着最近學生簽證政策的變化，以及烏克蘭和其他難民流入的減少，預計這一數字將從目前的高水平大幅下降，儘管仍然比2022年之前的任何一年都要高。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

報道指，儘管淨移民將會有所下降，2029年英國將成為歐洲移民率最高的國家（不包括人口少於50萬的國家），超過荷蘭、愛爾蘭和與烏克蘭接壤的國家。