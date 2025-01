凱特王妃43歲生日　威廉讚揚妻子過去一年「展現卓越力量」

英國媒體報道,凱特王妃(Catherine,Princess of Wales)1月9日迎來43歲生日。丈夫威廉(Prince William)在其社交媒體帳號發布凱特的黑白肖像照,相中她身穿牛仔褲和襯衫,並戴着格仔圍巾,面帶笑容。威廉同時撰文形容凱特是最佳的妻子和母親,讚揚曾患癌的凱特在過去一年表現出卓越的力量,他和三名子女皆以她為榮,並祝賀她生日快樂。



凱特王妃43歲生日,丈夫威廉撰文指凱特是「最不可思議的妻子和母親」:

威廉的貼文提到他與3名子女,喬治(Prince George)、夏洛特(Princess Charlotte)和路易(Prince Louis)都對凱特感到自豪。他們一起祝凱特生日快樂,並向她表示愛意。

英國王室在社交媒體上載凱特王妃的彩色肖像照並祝她生日快樂:

英國王室同日亦上載凱特王妃的彩色肖像照,並寫上「祝威爾斯王妃生日快樂!」(Happy birthdya to the Princess of Wales!)並附上生日蛋糕的表情符號。英國廣播公司(BBC)報道指照片是凱特聖誕節在桑德林漢姆莊園(Sandringham House)收下民眾獻花時的相片。