小島瑠璃子丈夫寓所留遺書　傳財困輕生　妻帶兒返家揭發

31歲日本前性感女星小島瑠璃子2月4日傳出與丈夫一同受傷的事件，後者送醫搶救後不治身亡。據日媒報導，小島瑠璃子結婚2年，其經營桑拿浴室生意的丈夫北村功太在東京的寓所內昏迷，送院急救後身亡。屋內發現遺書，疑因財困自殺。



據報事發當日，小島帶兒子外出後回家，發現丈夫已經倒地並失去意識，於是立即報警。她懷疑過度受驚感到不適，但送院後無大礙並即時出院。

北村功太的公司近年有意進軍中國內地市場，惟經營困難，去年赤字更達1.5億日圓（約760萬港元）。(網上圖片)

比小島年輕兩歲的北村，出身於傳統能樂世家，大學時和朋友合資開設初創公司，經營桑拿浴室及手機應用程式開發等生意。

不過，公司近年有意進軍中國內地市場，惟經營困難，去年赤字達1.5億日圓（約760萬港元），甚至需要採取了削減約八分之一資本的舉措，以縮小公司規模，外界因此推測他有可能因為財困而輕生。

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小島瑠璃子入行以來緋聞多多，曾與男模Robin及組合關8成員村上信五等拍拖，又曾與人氣漫畫《王者天下》的47歲漫畫家原泰久發展父女戀。2022年8月，她宣布為學好中文，停工赴內地留學，惟因中日關係惡化，使其留學計劃有所延期。