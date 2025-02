哈馬斯暫停釋放以色列人質　特朗普威脅廢除停火協議：地獄將降臨

哈馬斯武裝派系卡桑旅(Al-Qassam Brigades)2月10日表示,將暫停原定於15日的釋放以色列人質的計劃,直至另行通知。美國總統特朗普(Donlad Trump,又譯川普)同日宣稱,若在加沙被扣押人質未能在15日中午12時前獲釋,他將廢除先前達成的停火協議,並揚言指「地獄將降臨(哈馬斯)」(All hell is going to break out)。



美媒10日報道,卡桑旅發言人奧貝達(Abu Obeida)當日透過社交媒體Telegram稱,由於以色列違反停火協議,因此決定暫停15日的釋放人質計劃。

圖為2025年2月8日,以色列人質Ohad Ben Ami、Eli Sharabi 及Or Levy、獲哈馬斯釋放。(Reuters)

對此,特朗普同日在白宮向記者表示,若哈馬斯沒有按時釋放被關押的以色列人質,那麼他建議屆時立即取消停火協議。

其後特朗普被記者追問「讓地獄降臨」有甚麼實際意思,他回應道:「你之後將會知道,哈馬斯也將會知道是甚麼意思。」

2025年2月10日,美國總統特朗普(Donlad Trump,又譯川普)在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。(Reuters)

不過他補充指,這只是他自己的個人意見,最終決定權仍在以色列手中。