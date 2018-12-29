埃及旅遊巴遇襲　疑恐怖份子所為　再揭政府反恐軟弱無力

埃及一輛載有14名越南遊客的旅遊巴周五（28日）在開羅市郊吉薩（Giza）金字塔附近遇到炸彈襲擊，導致至少4人死亡。 目前雖然尚未有人承認責任，但外界已經將矛頭指向盤踞西奈半島（Sinai Peninsula）的ISIS份子。自從2011年穆巴拉克（Hosni Mubarak）倒台後，當地局勢變得動盪，不時有針對遊客的襲擊。即使埃及政府竭力打擊恐怖份子，但仍未能將他們全數殲滅。

後革命動盪局勢 恐怖組織乘勢作亂

2011年，阿拉伯之春革命浪潮席捲埃及，成功推翻時任總統穆巴拉克。但自此，埃及旅遊業重挫導致經濟下滑，社會秩序大亂，埃及中央政府忙於發展經濟和應對社會問題，未有及時處理西奈半島的安全威脅，助長恐怖勢力發展。

直到2013年，時任總統穆爾西（Mohammed Morsi）被軍方推翻，西奈半島的極端份子更藉此進一步加強自己的攻擊行動。駐紮於西奈半島的極端聖戰武裝組織「耶路撒冷支持者」（Ansar Bait al-Maqdis，ABM）後來宣布效忠ISIS，更名為「ISIS西奈省」，發動更多針對安全部隊、科普特基督徒（Coptic Christian）和旅客的襲擊。

西奈半島恐襲：2015年10月，ISIS分部的恐怖份子襲擊一架俄羅斯客機，機上224人無一生還。（視覺中國）

襲擊事件不絕 遊客屢成目標

ISIS針對遊客的襲擊連連不絕。2015年10月31日，恐怖份子襲擊一架俄羅斯航空公司Metrojet營運的客機，造成爆炸，機上224人無一生還。涉事的空中巴士321客機當時正由紅海的沙姆沙伊赫港（Sharm el-Sheikh）飛往俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg），在西奈半島上空因炸彈爆炸墜毀。死者大部分為俄羅斯遊客。「ISIS西奈省」後來承認責任。

2016年1月8日，有兩名ISIS武裝份子闖入埃及東部洪加達（Hurghada）一間酒店，刺傷三名外國遊客。一年後，再有兩名德國遊客於同一間酒店遇害，當局懷疑兇徒為「聖戰士」。

西奈半島恐襲：埃及一輛載有14名越南遊客的旅遊巴周五（28日）在開羅市郊遇襲，防暴警察到場戒備。目前雖然尚未有人承認責任，但外界已經將矛頭指向盤踞西奈半島（Sinai Peninsula）的ISIS份子。（路透社）

政府反恐不力 西奈半島難逃厄運

埃及政府在反恐行動上，一直顯得軟弱無力。2017年11月，西奈半島一所清真寺受到恐怖分子襲擊，釀成235人死亡。有死難者家屬指摘政府反恐不力，亦映出一個殘酷的事實：埃及軍方和安全部隊一直在西奈半島的沙漠山區、村落和小鎮和恐怖份子周旋，國家當時也處於緊急狀態已有數月，但無法阻止襲擊。

近至2018年11月，有槍手在開羅85英里以南的地區向兩架巴士開火，造成7名科普特朝聖者死亡。

最新針對基督徒的襲擊事件，加上正值旅遊旺季和東正教聖誕節前夕，埃及已加強保安。當局又在開羅市內設置由安全部隊保護的通道，雖有傳今次涉事旅遊巴駛離安全路線出事，但事件確實再次暴露埃及無力控制西奈半島局面的現實。

（綜合報道）