彭斯率官員與國會議員開會尋求結束停擺　形容對話富有成效

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美國聯邦政府局部停擺周六（5日）踏入第15日，副總統彭斯（Mike Pence）率領官員與國會議員於白宮開會，試圖打破撥款興建美墨邊境圍牆的僵局，但未取得突破性進展。不過，彭斯形容雙方會面富有成效，周日（6日）繼續對話。

彭斯周六率領國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）及署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）等政府高官，與國會議員會面，尋求解決撥款興建美墨邊境圍牆問題，結束政府停擺局面。

彭斯會後於Twitter貼文稱，會談富有成效，雙方同意周日（6日）下午再次會晤。他強調總統特朗普（Donald Trump）致力鞏固邊境、興建圍牆、保障美國人民安全及重啟政府，但雙方在會面中並無深入討論興建邊境圍牆的撥款數目。

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（綜合報道）

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