【新聞教室】特朗普再「退谷」　回顧這些年美國退出的條約協議

美國總統特朗普除了「炒人」多，「退谷」次數亦頻密。他上任兩年多以來先後退出多項國際條約及協議。而最新被他唾棄的是與前蘇聯簽訂的《中程導彈條約》（INF Treaty）。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布美國周六（2日）起啟動退出該條約程序。

讓我們回顧一下這些年，那些美國已退出或退出中的「群組」。