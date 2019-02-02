【新聞教室】特朗普再「退谷」　回顧這些年美國退出的條約協議

美國總統特朗普除了「炒人」多，「退谷」次數亦頻密。他上任兩年多以來先後退出多項國際條約及協議。而最新被他唾棄的是與前蘇聯簽訂的《中程導彈條約》（INF Treaty）。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布美國周六（2日）起啟動退出該條約程序。
讓我們回顧一下這些年，那些美國已退出或退出中的「群組」。
1.《中程導彈條約》
1987年與前蘇聯簽訂，規定美蘇兩國必須銷毀所有中程導彈及相關裝置，並停止生產及試驗有關導彈。然而特朗普早在2018年10月指美國即將退出條約，他當時指責俄羅斯長期違反《中導條約》。美國和俄羅斯官員此前一直就此談判，但進展不大。美國周五（1日）正式宣布啟動退出條約程序。
2.《巴黎氣候協定》
2015年由全球接近200個國家共同簽訂，被美國前總統奧巴馬形容為「拯救地球的最好機會」。美國當時承諾限制使用化石燃料等措施，以緩和氣候變化。不過曾聲稱氣候變化是一個騙局的特朗普批評，協定削弱美國的競爭力，並在2017年6月宣布退出。
特朗普連環退組：2016年9月3日，時任美國總統奧巴馬（左）與中國國家主席習近平（右）共同批准《巴黎氣候協定》文書。不過協定被繼任的美國總統特朗普「撕掉」。（Getty Images）
3. 《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議》（TPP）
2002年在亞太經濟合作會議（APEC）發起，2016年談成的12國自貿協定。原意是為了抗衡中國經濟實力而促成的龐大貿易協議，惟特朗普認為協定損害美國工人利益，2017年1月甫上任就簽署行政命令，正式將它「蓋棺」。其餘11國則繼續推進協議。
4. 《伊朗核協議》
2015年由奧巴馬政府拉頭簽訂，獲中、英、法、德、俄及歐盟共同簽署。惟特朗普早在競選期間已承諾退出。在國務院找不到伊朗違規證據之後，他在2018年5月狠批協議對美國毫無好處，令所有美國人感到羞愧，矢言退出，並恢復對伊制裁。堅持履約的法國、德國和英國則聯手助伊朗避開制裁。
特朗普連環退組：美國總統特朗普多次不顧西方盟國反對，堅決退出多項國際條約及協議。圖中為2018年6月七國集團（G7）峰會，會上特朗普因為發起關稅戰成為眾矢之的，惟他一臉不在乎。（Getty Images）
5. 聯合國人權理事會
創立於2006年，由47個成員國組成，旨在促進和保護人權的工作。美國駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）2018年6月宣布美國退出決定。她批評理事會內的成員包括委內瑞拉、中國、古巴等國家長期忽視基本人權，但另一方面各成員國卻持有政治偏見，一直針對以色列。
6. 聯合國教科文組織（UNESCO）
1945年成立，旨在推動各國之間合作及認識。2011年教科文組織接納巴勒斯坦為正式成員國之後，美國已經拒絕上繳撥款。及至2017年10月，美國正式宣布退出， 2018年底生效。華府批評組織持續對以色列存有偏見。以色列數小時後跟隨美國決定，同樣「離群」。
7. 世界貿易組織（WTO）
前身是關稅暨貿易總協定（GATT），1995年正式更名為世貿組織。有關前述協議及組織，美國均已經退出或啟動退出程序，而世貿好大機會成為特朗普下一個目標。他不滿世貿規則視中國為發展中國家而給予優待。美國正草擬世貿改革法案，要美國得到更公平的待遇。特朗普表明，如果世貿表現沒有變好，美國將會退出。
對於特朗普的退組「愛好」，西方大概已經盲目。作為「受害者」之一的伊朗，其外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）1月則在Twitter嘲諷指，究竟特朗普還可以退出什麼組織或協議，「或許可以退出地球吧。」
（綜合報道）