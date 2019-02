《人民網》刊登署名文章大讚中國　新西蘭前總理否認撰文

中國官媒《人民日報》周一(18日)在網站《人民網》刊登一篇署名為新西蘭前總理希普利(Jenny Shipley)的英文文章,內容大力表揚中國改革開放和「一帶一路」。事件在新西蘭引發爭議,希普利受到批評。 但希普利周三(20日)否認曾經撰文,直指自己沒有寫過,解釋那只是她2018年底接受一間中國官媒訪問時提出的觀點。

新西蘭外長批評有關文章

《人民日報》周一(18日)在網站《人民網》刊登署名希普利的英文文章,題為《我們需要學會聆聽中國》(We need to learn to listen to China),內容主要是讚揚中國改革開放和「一帶一路」。

中國和新西蘭目前正因5G網絡發展問題而關係緊張,新西蘭副總理兼外長彼得斯(Winston Peters)周二(19日)大表不滿,直指文章公布時機敏感,對此作出嚴厲批評。

希普利否認撰文

事件之後再有新發展,希普利回覆美國有線新聞網絡(CNN)電郵查詢時,直接否認有撰寫過該篇文章,並指文章是基於她在2018年12月接受另一官媒《中國日報》(China Daily)訪問而成。

她表示,有關意見是她在改革開放40周年活動期間接受《中國日報》訪問時提及,之後在沒有知會她的情況下再集結成文和出版;她稱當時還有其他政要受訪。但她也重申,認同文章提及的觀點和內容。

署名文章風波:《人民網》2019年2月18日刊登署名為新西蘭前總理希普利(Jenny Shipley)的文章,但希普利否認有寫過。(網站截圖)

希普利:曾接受中國官媒訪問

希普利之後又向《新西蘭先驅報》(New Zealand Herald)表示,自己自2018年12月以來沒有再和《中國日報》方面聯絡。報道引述希普利稱,她希望總理和外長等人明白,她無意在新西蘭對外關係的關鍵時刻進入公眾視野。

報道指,相信是《人民日報》把以前的文章訪問內容重發,並配上希普利的署名刊登。

至於《人民網》署名希普利的文章頁面上,目前內容末段出現了「文章是根據希普利2018年12月接受《人民日報》(People's Daily)記者訪問而成。」(The article is based on the interview by journalist with People's Daily in December 2018.)的字句。

《人民日報》曾於1月23日刊登過名為《學會聆聽中國》的中文文章,內容是希普利對中國改革開放40周年的看法。

(綜合報道)