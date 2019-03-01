【越南特金會】金正恩赴特朗普晚宴　傳自備「平壤水」

美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩周四（2月28日）未能達成協議，提前結束第二次「特金會」。外界開始從峰會期間的各種蛛絲馬跡中，揣測兩國談判動向。有韓國傳媒意外發現，美朝領袖周三（2月27日）共晉晚餐時，金正恩的水杯沒有水汽，可能是朝方專門從平壤帶來的飲用水。

金正恩與特朗普周三晚單獨會面20分鐘後，在各自兩名官員陪同下進行「聯誼晚餐」。朝方官員包括朝鮮勞動黨中央副委員長兼統戰部長金英哲、外相李勇浩；美方官員則有在無核化談判中與朝鮮多次「交手」的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），以及白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）。

韓國《中央日報》周四報道稱，這場「3+3」晚宴上，每人桌前都擺放一杯飲用水。由於水溫較低，包括特朗普在內的人的水杯都凝結有水汽，唯獨金正恩的杯子乾乾淨淨，外界猜測他杯中的水可能是朝方專門從平壤帶來的飲用水。

今次是美朝領袖首次共晉晚餐，晚宴餐單上有搭配酪梨的鮮蝦雞尾酒、烤西冷牛排、朱古力心太軟等。但與兩人2018年6月12日在新加坡時的午宴餐單相比，略顯簡單。

翌日，「特金會」出現重大變動，雙方取消工作午餐和簽署聲明儀式。特朗普之後見記者，證實雙方沒有達成協議。

（中央日報）