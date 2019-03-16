吃蛋有益或有害？　美國新研究：每日1.5隻提高心臟病風險

吃雞蛋是有益或有害？吃多少才是好？全球學者不時對此展開研究，但答案不一，美聯社周六（16日）報道，當地最新一個大學研究再提倡多吃雞蛋無益，相信又會再引起一番討論。 按這個研究，人類每日吃1.5隻雞蛋，就會提高心臟病風險，若然每天吃得更多，風險也會進一步提升。

這個由美國西北大學（Northwestern University）范伯格醫學院負責的研究，集合了其他6個研究的數據，分析總共約3萬名美國成年人的飲食資料，這些資料都是由受訪者長期自行申報，橫跨時間平均達到17年。

研究人員指，雞蛋是膽固醇含量高的食物，按照結果，人類若每天吸收300毫克的膽固醇，心臟病風險會提高約17%。一隻雞蛋約有186毫克膽固醇，若以此計算，即是大約每天一隻半雞蛋。

研究又指，每天吃愈多蛋，心臟病風險也會更高，並且會提升早逝的機率。

這項研究周五（15日）已在《美國醫學會雜誌》網上版刊出。

有關每天吃多少雞蛋有利健康的議題，各項研究各有不同說法。這次也有專家認為，這個新研究屬於觀察類型的數據，但無法直接證明雞蛋或膽固醇會導致心臟病或死亡；又有專家指，這個研究依賴人類自行申報吃了什麼，數據未必可靠。

負責研究的其中一位學者艾琳（Norrina Allen）則承認，研究中的數據沒有區分受訪者吃的是炒蛋或蒸蛋等，而不同的烹調方法，帶來的健康風險也可以不同。

美國政府在2015年更新膳食指南，刪去了「每日不應攝取多於300毫克膽固醇」限制。據香港衛生防護中心在網站指，這是因為現時未有足夠的證據，就膽固醇的攝取限量作出建議，但實際上，這個膳食指南仍引用了美國國家醫學研究院的建議，即膽固醇的攝入量應是愈少愈好。