【持續更新】事隔一天發生第9次爆炸　斯里蘭卡再受襲

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成最少290人死亡，500人受傷。以下是截至周一（22日）所知道的，及後續發展。

連環爆炸一天後 目前已知情報

死亡人數已增至290人，超過500人受傷，當中包括37名外國人 分別發生8次爆炸，包括3間酒店、3間教堂、及2處民居 最少兩宗爆炸涉及自殺式襲擊 至今已有24人被捕 暫時未有組織承認責任

斯里蘭卡連環襲擊：圖為4月22日兩名士兵騎電單車駛經4月21日受襲的Kingsbury酒店。酒店位於該國首都科倫坡。（美聯社）

↓↓↓更多爆炸翌日現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 15 + 14 + 13

【18:45】時隔一天，斯里蘭卡再發生炸彈爆炸。該國炸彈處理組成員在處理一個藏內小型貨車內的炸彈時突然發生爆炸。

路透社引述一名目擊者稱，特別職務小組以及空軍成員在嘗試拆解一個炸彈時，它突然發生爆炸。

該國保安部隊發言人暫未能即時就事件置評。

【18:16】斯里蘭卡警方發言人表示，在首都科倫坡的主要巴士站發現87枚炸彈雷管。

【18:00】丹麥首富波爾森（Anders Holch Povlsen）4名孩子中，有3人確認死於襲擊，但暫時未知身分。波爾森為丹麥綾致時裝公司（Bestseller）的行政總裁，亦是英國網上時裝零售商ASOS的最大持股人。

波爾森其中一名女兒阿爾瑪（Alma Holch Povlsen）事發前一天在Instagram發布與姐弟妹在泳池旁的照片。丹麥傳媒稱，波爾森一家六口事發時正在當地旅遊。

【17:41】斯里蘭卡內閣發言人塞納拉特納（Rajitha Senaratne）指出，是次襲擊由7名「人肉炸彈」策動，國外網絡亦有涉案，但他沒有進一步說明詳情。

該國法醫部高級官員Ariyananda Welianga表示，兩名「人肉炸彈」在香格里拉酒店引爆身上的炸彈，其他人則在3間教堂及兩間酒店發動襲擊。

該國首都科倫坡一間酒店以及一間位於市郊的房屋亦受襲，但未是未清楚襲擊是如何發生。Ariyananda Welianga表示，調查仍在進行中。

該國總統西里塞納（Maithripala Sirisena）在一份聲明中表示，尋求外界協議追蹤這些連繫。

↓↓↓丹麥首富波爾森的其中一名女兒事發前一天在Instagram發照片

【16:04】特區政府對斯里蘭卡發出紅色外遊警示，指計劃前赴當地的市民應調整行程，如非必要，避免前赴，例如前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開人群聚集的地方。

【15:48】斯里蘭卡內閣發言人表示，受害者家屬及傷者將獲政府發放補償金，當中每名死者的葬禮費用可獲發10萬盧比（約1.1萬港元）。政府亦會動用基金為炸毀的教堂復修。他並向所有人致歉，稱政府會為事件負責。

【15:45】斯里蘭卡宣布，最大城市科倫坡（Colombo）會在當地周二晚上8時至凌晨4時，實施宵禁。

【15:35】中國駐斯里蘭卡使館表示，事件造成兩名中國公民死亡、5人受傷，還有5名中國公民失蹤。有傳失蹤人士包括參與中科院南海海洋研究所科研項目的4名中國學者。

斯里蘭卡連環襲擊：政府將向受害者家屬及傷者發放補償金，以為事件負責。圖為多名死難者家屬站在親人的棺木旁悲慟不已。（美聯社）

【15:30】斯里蘭卡房屋建設和文化事務部部長Sajith Premadasa形容，今次襲擊是「最新型式的恐怖主義活動」，「國家過去10年從未出現分離運動，但今次一發生襲擊事件，便令所有人感到震驚。」

【15:15】斯里蘭卡內閣發言人指，在4月4日，即事發前14天，已獲知會國內可能將發生炸彈襲擊事件。他續指國家情報局局長4月9日撰寫信件，內容提及多名恐怖組織成員的名字，而總理未獲通知有關信件的內容。

【14:55】澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，兩名澳洲公民不幸在襲擊中身亡，另有2名女性受傷，目前情況穩定。

【14:45】斯里蘭卡外交部最新確認，至少37名外國公民在事件中死亡，包括3名印度公民、3名英國公民和2名土耳其公民等，當中還包括25具身份不明的屍體相信都是外國人。

斯里蘭卡連環襲擊：美國國務院指修訂旅遊警示，指可能在沒有警告之下，恐怖份子或會攻擊斯里蘭卡旅遊區、交通設施，以及購物中心。（路透社）

【14:30】美聯社引述斯里蘭卡政府法醫犯罪分析師Ariyananda Welianga指，6宗涉及酒店和教堂的爆炸是由7名自殺式炸彈襲擊者發動。

【13:49】斯里蘭卡當局指由於死亡人數急升，決定結束宵禁。

【13:15】襲擊中最少36名外國人死亡，包括5名英國人、3名印度公民、3名丹麥公民死亡、2名中國人和1名日本人。另有傳媒報道指，2名土耳其人死亡。美國國務卿蓬佩奧表示，「多名」美國人在襲擊中身亡。

【12:47】美國國務院指，斯里蘭卡有可能會繼續發生恐怖襲擊。當局已修訂旅遊警示，指可能在沒有警告之下，恐怖份子或會攻擊當地旅遊區、交通設施，以及購物中心。

斯里蘭卡連環襲擊：有遇難者家屬情緒激動，需要旁人攙扶。（美聯社）

【12:30】當局稱擔心假新聞和仇恨言論傳播，停用社交網站及即時通訊程式，包括Facebook、WhatsApp、YouTube、Instagram和Snapchat等

【11:30】警方發言人稱已拘捕了24人，懷疑與襲擊事件有關。

【11:20】警方發言人稱事件造成死亡人數已增至290人，超過500人受傷。死亡人數較周日晚上升近90人。

【10:30】警方發言人稱已在首都科倫坡兩處地方拘捕13人，報道稱他們全隸屬一個激進組織。警方亦證實他們在科倫坡北郊一處民居處搜查時遭遇自殺式炸彈襲擊，其中3名警員死亡。

斯里蘭卡連環襲擊：警方在搜查科倫坡北郊一個民房搜查時，突然遭自殺式炸彈襲擊，造成3名警員死亡。（路透社）

【10:20】消息稱警方在周日晚，於科倫坡機場發現一枚「6英尺的管制炸藥」，相信是土製炸彈。軍方已成功拆除炸彈，無人受傷。

【10:05】日本共同社證實死者中其中一人是日本人，報道未有透露其身份，但相信是居住當地的日本人。

【10:00】澳洲駐斯里蘭卡外交及貿易署證實一名澳洲人受傷。

【09:30】消息確認其中一名犧牲者是當地一名主廚兼節目名嘴Shantha Mayadunne。印度女星Radikaa Sarathkumar亦在Twitter上表示自己當時在肉桂酒店附近，幸逃過一劫。

I lost a relative today in the Sri Lanka attacks. It’s all so devastating. Hope everyone is keeping safe. Solidarity with the people of Sri Lanka. — Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) 2019年4月21日

【09:10】當局外交部確認，最少有5名英國人遇害，其中一人是工黨議員西迪克（Tulip Siddiq）的親戚。西迪克在個人Twitter上確認這則惡耗。

【09:00】斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示，有政府人員曾收到情報，指有組織正計劃在復活節中發動襲擊，警察當局亦曾在最少10日前，發出內部通知警告。

斯里蘭卡連環襲擊：該國總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示有政府人員收到襲擊情報，質疑為何無人跟進理會。（路透社）

圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

↓↓↓更多當日現場圖片，請點擊放大觀看：