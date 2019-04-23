【一分鐘看世界】斯里蘭卡再受襲、美對伊朗出招、菲律賓地震

早晨，今天是4月23日，星期二。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

斯里蘭卡再受襲

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成最少290人死亡，500人受傷，當中包括37名外國人。當局承認他們在最少10日前發出警告，指有組織正計劃在復活節中發動襲擊；國防部長又稱，相信案件是宗教極端份子所為。當局拘捕最少24人，並集中調查一個名為NTJ的穆斯林極端組織。專家指出，它的行徑與極端組織ISIS和蓋達組織（al Qaeda）等相似。綾致時裝公司（Bestseller）行政總裁、丹麥首富波爾森（Anders Holch Povlsen）4名孩子中，有3人已確認死於斯里蘭卡的連環炸彈襲擊……（按此閱讀更多）

斯里蘭卡連環襲擊：圖為警方4月22日在科倫坡聖安多尼堂發現爆炸品後，在附近居住的一名女子抱着嬰孩逃走。（美聯社）

美對伊朗出招

美國白宮周一（22日）發聲明稱總統特朗普（Donald Trump）決定，5月起不會再對任何伊朗石油進口國給予豁免。聲明中亦指出美國、沙特阿拉伯、阿聯酋及盟友已同意，在伊朗的出品在市場被移除，同時會及時採取行動，確保滿足全球原油需求。此等強硬制裁政策走向，與美國在月初將伊朗革命衛隊（IRGC）打成國外恐怖組織的做法同出一轍。不過，路透社卻引述美方官員指出，美國已悄然放寬對革命衛隊的制裁，容許外國政府、公司、非牟利機構與衛隊保持一定關係……（按此閱讀更多）

圖左是伊朗革命衛隊的海報。其指揮官日前遭最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）換人，未知所為何事。（路透社）

烏克蘭大選

烏克蘭周日（21日）舉行總統選舉第二輪投票。票站調查顯示，喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）以逾七成選票，大幅度拋離爭取連任的總統波羅申科（Petro Poroshenko）。他在競選總部宣布在選舉中獲得勝利，將成為烏克蘭新總統。他指出：「我不是一個政治人物，我只是一個來打破體制的普通人。」沒有任何政治經驗的澤倫斯基，之所以能在年初「突然參選」以來，一舉擊敗烏克蘭的所有傳統政治勢力，全因民眾對國家貪污、財閥壟斷等各項積弊已到了忍無可忍的地步……（按此閱讀更多）

菲律賓地震

菲律賓中部呂宋（Luzon）周一（22日）下午5時11分在發生6.4級地震，迄今已知5人死亡。菲律賓火山地震研究所（The Philippine Institute of Volcanology and Seismology）所長索利杜姆（Renato Solidum）表示，是次地震由當地一個斷層的移動引起，強度不足以引發海嘯或導致廣泛破壞……（按此閱讀更多）

金正恩訪俄

朝鮮領袖金正恩4月下旬出訪俄羅斯，與總統普京（Vladimir Putin）會晤。共同社引述俄羅斯政府人士報道指，金正恩可能參觀位於海參崴的港口和芭蕾舞歌劇院等等。共同社又引述分析指出，平壤此舉是希望解決糧食短缺日益嚴重等經濟困難……（按此閱讀更多）

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