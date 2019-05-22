【新聞教室】歐洲議會選舉將開鑼　全球第二大投票活動六大看點

僅次於印度大選、堪稱全球第二大投票的歐洲議會選舉（European Parliament Election）周四（23日）登場，屆時將有數億合資格選民將投票選出議會的議員。由於選舉每5年舉行1次，因此這次投票結果攸關未來5年歐盟動向。投票結果會在下周一（27日）揭盅。

大致流程

各國從周四起，陸續開始進行投票，大多數國家決定周日（26日）開放票站。歐盟公民將選出代表超過5億民眾的751名議員，然後新一屆議會7月2日開始運作。

歐洲議會自1979年第1次選舉以來，投票率一直下滑。2014年舉行的上屆選舉，整體投票率僅42.6%。除此之外，各國投票率差異也很大。採取強制投票的比利時（Belgium），其投票率固然有九成，但斯洛伐克（Slovakia）卻只有13%。

歐洲議會選舉：多國5月23日起進行投票，民眾可以在大街上看到一些候選人的競選海報。圖為偏右法律與公正黨（Law and Justice Party）一名候選人的海報，它5月19日被掛在波蘭第二大城市克拉科夫（Krakow）中央集市廣場（Main Square）。（Getty Images）

依各國人口分配席數

只要是歐盟公民，都能參選歐洲議會議員。這些有意參選的人可以是各國於國內的各黨議員，可以是個人，對從政經驗亦無要求。歐盟各國依據人口來分配在歐洲議會可擁有的席數，被分配到最多席數的德國有96席，人口最少的馬爾他（Malta）則分配到6席。

歐洲議會選舉：羅馬尼亞（Romania）5月19日在首都布加勒斯特（Bucharest）舉行名為「All for Europe」的親歐活動。圖為數千民眾當天聚集在政府總部外，舉起有顏色的橫額形成一個心形。（美聯社）

脫歐不成 英國要參加

英國原計劃在舉行歐洲議會選舉前脫歐，但隨着脫歐期限延至10月31日，這個國家仍需參加本屆選舉。該國在這次選舉中，整體擁有的751席不變。英國若能在2024年的選舉前會完成脫歐，它在歐洲議會的73席會重新分配給其他14個國家，屆時議會總席數量將降至705席。

歐洲議會選舉：由於脫歐延至10月31日，英國仍需參加5月23日起舉行的歐洲議會選舉。圖為英國會議員賈丁（Christine Jardine）、英國自民黨黨魁祈維信（Vince Cable）與蘇格蘭自由民主黨候選人里奇（Sheila Ritchie）等人5月16日在蘇格蘭南昆斯費里（South Queensferry）公布一張新競選海報，呼籲選民聯合起來阻止英國脫歐。（Getty Images）

歐洲議會的用處

歐洲議會（European Parliament）是歐盟立法的3大機構之一，另外2個是歐盟理事會（Council of the European Union）與歐盟委員會（European Commission）。

歐洲議會由代表歐盟人民的議員構成，他們都是通過民眾直接選舉產生的。歐盟理事會代表各成員國。歐盟委員會則是執行機構，負責草擬立法與實施。但歐洲議會的立法不能涉及像公共醫療衛生服務、就學與購置物業這種基本民生議題，且任何要施行的立法，都必須經過歐盟理事會與歐洲議會的同意。歐洲議會2014年以來，通過438項決議，包括由呼籲限制軍售沙特阿拉伯（Saudi Arabia）至應對遍及全歐的種族主義。

歐洲議會選舉：歐洲社會黨（European Socialists）主要候選人蒂默曼斯（Frans Timmermans，左）和歐洲人民黨（EPP Group）主要候選人韋伯（Manfred Weber，右）均參選歐盟委員會（European Commission）主席。圖為他們5月16日參加在德國電視二台（ZDF）舉行的選舉辯論。（Getty Images）

八大黨團勢力

就像個別國家的國會有各政黨，歐洲議會則有黨團。歐洲議會目前有8個黨團，這些跨國黨團由各國議員根據意識形態籌組而成。歐洲議會現在最大黨團是中間偏右的歐洲人民黨（EPP），由德國基督教民主黨籍的韋伯（Manfred Weber）帶領。

第2大黨團則是社會黨與民主黨進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats），由德國社會民主黨籍的布爾曼（Udo Bullmann）領導。不過有民調顯示，這次選舉或會打破40年來，中間偏右或中間偏左政團輪流佔據多數的傳統。反歐的民粹分子儘管不足以取得主導歐洲議會的議席數量，但他們將會有所斬獲。

歐洲議會選舉：法國東部城市斯特拉斯堡（Strasbourg）5月19日開放歐洲議會予民眾參觀。當天是歐洲議會開放日，圖為市民排隊在它門外排隊。（視覺中國）

未來挑戰

《衛報》認為，無論選舉結果如何，下屆歐洲議會將在塑造未來5年歐盟中扮演關鍵角色。歐盟面臨環境惡化、經濟成長衰落、銀行負債累累、移民、中國崛起及難以捉摸的美國總統特朗普（Donald Trump）等困境，且還有內部分歧、英國脫歐與民粹崛起的民主倒退等重大挑戰。

（綜合報道）