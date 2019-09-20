【中美貿易談判】中方廖岷率團與美磋商　兩國貿易戰大事全紀錄

中國財政部副部長廖岷9月19日率領約30名中國官員，在華盛頓與美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）等官員會晤，為10月在當地舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。 兩國代表自2018年12月達成90日停戰協議後，就知識產權保護、「強制技術轉讓」、「執行機制」、農業、服務業和採購訂單的問題展開多輪磋商。本文為讀者整合這場中美貿易紛爭的來龍去脈。

2017年

4月1日

美國對進口鋼鋁啟動「232調查」、發布《特別301報告》（Special 301 Report），將中國列入優先觀察名單

4月6日至7日

美國總統特朗普在海湖莊園（Mar-a-Lago）與中國國家主席習近平會晤，中美兩國同意展開「百日計劃」改善美國對華貿易逆差。

中美貿易戰：習近平2017年4月訪美，與特朗普在海湖莊園內散步。（Reuters）

8月18日

美國正式啟動針對中國知識產權政策的「301條款調查」。中國商務部批評美國無視世界貿易組織（WTO）的規則，是單邊主義和保護主義的表現，對此表示強烈不滿

11月1日

美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）針對中國出口鋁合金板展開調查

11月18日

特朗普訪華，他呼籲繼續改善中美貿易關係，指中美貿易差距雖然愈拉愈闊，但他「不怪中國」，並形容與習近平的關係是「偉大的關係」；習近平強調中國會變得更開放透明，歡迎美國企業參與中國「一帶一路」計劃

12月18日

特朗普發表上台後首份《國家安全戰略報告》，批評中國搞經濟侵略

中美貿易戰：特朗普從競選到當選美國總統，一直打着「美國優先」旗號，而且不時猛烈抨擊中國。（Reuters）

2018年

1月1日

2018年1月，美國商務部連續呈交多份鋼材及鋁行業的「232調查」報告至白宮。華府指進口鋼鋁有損該國安全

1月23日

美國總統特朗普公布，對家用洗衣機、太陽能電池及零件徵收關稅。其中美國對太陽能板徵收30%關稅

2月27日

中央政治局委員兼副總理劉鶴赴美協商

3月1日

特朗普就「232調查」簽署公告，對鋼鐵及鋁分別徵收25%及10%關稅

3月22日

USTR發表《301調查報告》。特朗普簽署「中國經濟侵略」備忘錄，宣布依據《1974年貿易法》的「301條款」，指示USTR向從中國進口總值600億美元（約4,608億港元）的商品徵收關稅，以懲罰中方侵犯美國知識產權

4月3日

USTR公布針對中國的懲罰性關稅清單，瞄準「中國製造2025」計劃以及部分高科技商品，合計1333項目，約500億美元，稅率為25%。

4月4日

中國商務部反擊，對美國出口大豆及飛機等106項產品擬定課稅清單，加徵25%關稅。

中美貿易戰：中國對美國大豆徵收25%關稅，美國農民在貿易戰中首當其衝。根據美國農業部的數據，其大豆庫存在一年內提高了接近三成。（Reuters）

4月5日

特朗普威脅會把貿易戰升級，對1000億美元的中國貨徵收額外關稅，以回應中方的反制措施；中國官媒《環球時報》在貿戰打響後發表社評，表示「不想打但不怕打」貿易戰。外交部發言人華春瑩也曾表示，中方會「會奉陪到底」。

5月3日

美貿易代表團訪華，提出的8大貿易要求，包括2020年時兩國貿易逆差減少2000億美元，中國要停止《中國製造2025》計劃，以及停止對特定行業補貼的行為。惟雙方未達成任何協議

5月15至19日

中國貿易代表團訪美，19日發布聲明，雙方同意採取有效措施減少美對中國貿易逆差。中國也承諾增加進口美國農產品及能源

5月29日

白宮突然發出聲明，表明會在最遲6月15日，公布向總值500億美元中國進口商品加徵25%關稅的清單，包括與「中國製造2025」計劃相關的產品。當局亦將在6月30日前，就工業重大技術等，加強對中國個人及企業實施特定投資限制及加強版出口管制。

中美貿易戰：美國派代表團在6月到北京，與中方展開貿易談判。中國副總理劉鶴在釣魚台國賓館迎接美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（Reuters）

6月15日

特朗普再宣布向500億美元中國商品加徵25%關稅；中方表示會還擊。美國這一輪清單會分兩個階段實行：第一階段：7月6日針對818個產品徵收25%關稅。之後針對284項因「中國製造2025」受惠的產品進行聽證會，再決定最終稅率。

6月16日

中國反擊。商務部公布規模一樣，同是兩個階段實行的關稅清單。第一階段：對美國大豆、汽車等340億美元重點商品徵收25%關稅，7月6日生效。第二階階段，針對化工產品及能源等160億美元產品徵收25%，8月23日生效。雙方此前達成談判成果同時失效。

7月6日

美國第一階段關稅清單生效、中國第一階段關稅清單生效

中國向世界貿易組織（WTO）控訴美國的關稅措施

7月10日

USTR公布2000億美元的關稅清單

中美貿易戰：中國2018年7月向世界貿易組織（WTO）控訴美國的關稅措施。（VCG）

8月1日

美國以國家安全為由，將44個中國實體機構列入出口管制清單

USTR研究將之前2000億美元商品關稅清單的稅率，上調至25%

8月3日

中國針對美國2000億美元的關稅清單，以及有意提高稅率做出反擊，對美國約600億美元商品徵收關稅，稅率為5%至25%不等

8月23日

美國針對中國關稅清單（第二階段、160億美元）的25%關稅生效，中國對美國第二階段的關稅清單（稅率25%）也生效。

9月17日

特朗普當天宣布，9月24日再對2000億美元中國貨品徵收10%關稅，2019年1月1日，稅率會升至25%；中國商務部同步還擊，對600億美元的美國商品加徵10%或5%的關稅，並且向世界貿易組織（WTO）就此追加起訴，再取消9月底與美國的貿易談判，使中美貿易談判陷入僵局。

12月

習近平與特朗普在二十國集團舉行期間舉行「習特會」，雙方同意有「90天停火期」。倘雙方在90天內未能就美國所指「強制技術轉移」、非關稅壁壘、智識產權保護、網絡入侵及偷竊等議題達成協議，2000億美元中國貨品稅率會由10%上調至25%。中方表示，美國同意對中國2000億美元產品維持徵收10%的關稅，而非早前決定的25%。

中美貿易戰：國家主席習近平與美國總統特朗普12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯共晉晚餐，會議長達兩個半小時，為過去數個月來的中美貿易談判揭開序幕。（Reuters）

2019年

1月7日至8日

第五輪談判：美國代表團與中方展開為期兩日的副部長級經貿磋商，為雙方在90日停戰期內的談判揭開序幕

1月31日

第六輪談判：雙方未有達成協議，惟願意就意見分歧繼續討論

2月12日

特朗普表示，考慮稍為押後3月1日談判期限，但明言不希望這樣做，並指期望與習近平會面，以確定協議

2月14至15日

第七輪談判：繼續就美國所指「強制技術轉移」、智識產權、關稅壁壘、貿易議題交流，並表示具體達成的協議寫進「諒解備忘錄」

2月24日

特朗普在Twitter推文稱，由於美中就重要結構性問題取得實質進展，他將推遲加徵關稅的期限，但未有表明延長至何時。他又指，若雙方取得進一步進展，他將會在海湖莊園與習近平舉行峰會，以達成協議

中美貿易戰：中美兩國高層官員2月21日於華盛頓舉行為期2日的貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）2月22日跟國務院中國副總理劉鶴會面。特朗普表示，兩國很大機會能達成協議，他有意延長3月1日的談判限期。（Reuters）

3月29日

第八輪談判：新華社報道指，雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展。

4月6日

第九輪談判：劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在華盛頓舉行新一輪經貿高級別磋商。新華社報道，雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施等協議文本，取得新進展，又指雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商。

4月29日

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin），希望美國及中國能在進行多兩輪談判後，確定達成貿易協議。

4月30日

第十輪談判：此輪談判繼續聚焦協定細節問題。按照白宮發佈的聲明，智慧財產權保護、強制性技術轉讓、執行機制、農業、服務業和採購訂單的問題依然在談判桌上。

5月1日

姆努欽指出，中美雙方已經結束今次的談判。

5月5日

特朗普突然在Twitter表示，談判進展緩慢，並指會將2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。中美貿易談判突然生變，美國媒體傳出劉鶴或取消訪美貿易談判的消息。

中美貿易戰：中國國務院副總理劉鶴5月9日率團前往華盛頓，與美國財金高層官員舉行新一輪貿易談判。圖為他當天在美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）外與美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）握手。（Reuters）

5月9日

第十一輪談判：中方團隊中午起飛前往美國，劉鶴當晚與美方代表共晉晚餐。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交網站形容，華盛頓將舉行的就是一場「鴻門宴」，他又指「我們的代表這一次同樣是配着劍進入宴席的。」

5月10日

中美代表在香港時間早上5時開始，繼續進行貿易談判。當天香港時間中午，2000億美元中國貨品稅率正式由10%增至25%。美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，特朗普政府正爭取與中國達成貿易協議，但如雙方未有共識，美國將尋找方法向受影響的農民提供額外協助。劉鶴則表示，中方是帶着誠意而來，希望能理性及坦誠與美方交換意見。

5月11日

中美貿易第十一輪談判結束，新華社發表評論文章，提到兩國已在加強知識產權保護、擴大市場准入、促進雙邊貿易平衡等方面取得諸多實質性進展。

5月13日

中國財政部公布，自2019年6月1日0時起，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高加徵關稅稅率，分別實施25%、20%或10%加徵關稅。對之前加徵5%關稅的稅目商品，仍繼續加徵5%關稅。

中美貿易戰：中美貿易戰對全球經濟造成負面影響。（Reuters）

5月15日

特朗普簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，以保護受威脅的美國通訊行業。美國商務部表示，將華為及70家子公司納入相當於貿易黑名單的「實體清單」。

6月18日

習近平與特朗普通電話。新華社報道，習近平願意和特朗普在即將在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，又指特朗普表示對此感到期待。

6月29日

特朗普和近平在日本大阪G20峰會期間舉行時長80分鐘的雙邊會談。特朗普表示，承諾會繼續與中國談判，美國將不會對餘下約3000億元中國進口美國貨品加徵關稅，又稱中國很快會向美國買入很多食物及農產品。

7月11日

特朗普在Twitter留言，指中國沒有按照承諾進口美國農產品的做法令人失望，他希望北京方面可以盡快行動。

7月15日

特朗普在白宮舉行活動時再表態，他和中國習主席沒那麼親近了。

中美貿易戰：知情人士對英媒透露，特朗普（左）在大阪與習近平會晤時不止一次提出多買美國農產品的要求，卻未得到習近平的承諾。（Reuters）

7月31日

劉鶴與萊特希澤和姆努欽在上海舉行第十二輪談判。新華社報道，雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行深入交流，還討論了中方根據國內需要增加美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。

8月1日

特朗普在Twitter宣布，華府會在9月1日起向價值3000億美元中國貨品徵收10%關稅，而且當中不包括本身已經面對25%關稅的2500億產品。

8月5日

人民幣兑美元跌破7算，收市創逾11年新低。美國財長姆努欽發表聲明，宣布將中國判定為匯率操縱國，華府會與國際貨幣基金組織（IMF）合作，消除北京方面的不公平競爭。這是美國自1994年以來，再次作出有關決定。

8月13日

美國貿易代表辦公室表示，特朗普政府決定延遲對中國進口的手提電腦、手機與服飾等貨品加徵10%關税，由本來在9月1日實施，押後至12月15日。中美貿易戰進一步升級後，似乎出現稍為降温跡象。

中美貿易戰：中美貿易戰已成為一場持久戰。（Reuters）

8月16日

美國貿易代表辦公室再對關税清單做出第二輪調整，這份豁免清單列出44中國輸美產品種類，涉及總值78億美元的產品。中國產傢俱、路由器、嬰兒用品等商品被移出清單，將不受本輪（9月1日）10%關税影響。

8月23日

中國財政部晚間公布中國國務院關税税則委員會決定稱，對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

9月1日

兩國正式向對方加徵新關税。北京時間9月1日12時01分，美國政府開始對價值1,250億美元的中國商品加徵15%的關税。作為反制措施，同一天，中國對價值750億美元美國商品中的首批加徵10%、5%不等關税。中美貿易戰再次迎來大規模升級。中國官媒《環球時報》發文稱，這次升級是中美貿易戰的一個拐點。

9月2日

中美開徵新一輪關税之後，彭博社引述相關消息人士報道，雙方尚未敲定中國談判代表訪美展開磋商的日期。雙方在過去一周的對話中，無法就至少兩項要求達成一致，即美國建議為下一輪會談設定範圍，中國則呼籲推遲加徵新關税。

中美貿易戰：中美貿易戰成為左右美國股市走向的重要變數。（VCG）

9月11日

特朗普在Twitter表示，因應中方要求，以及中國即將迎來國慶70周年，同意將原訂10月1日對2500億美元中國貨品關税提升至30%的安排，押後至10月15日，以此釋出善意。

9月16日

美國貿易代表辦公室發言人表示，美中兩國貿易談判副代表19日在華盛頓會晤。中國商務部發布消息證實，稱中央財辦副主任、財政部副部長廖岷18日率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商做準備。