【一分鐘看世界】用Emoji反特朗普、少女劍指諾貝爾獎、美朝談判

早晨，今天是10月4日，星期五。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
用Emoji反特朗普
美國總統特朗普因「通烏門」而捲入彈劾調查風波。特朗普再次猛烈抨擊民主黨掌控的眾議院提出彈劾調查，並指相信眾議院情報委員會主席希夫協助填寫「告密者控告」，但未提供證據。拜登回應指，特朗普是一名擔驚受怕的惡霸，強調不會被對方摧毀。近日不論在Twitter還是WhatsApp，美國人都喜歡用桃子Emoji傳遞與特朗普有關的「秘密」信息……（按此閱讀更多）
特朗普再次猛烈抨擊民主黨掌控的眾議院提出彈劾調查，並指相信眾議院情報委員會主席希夫協助填寫「告密者控告」，但未提供證據。（路透社）
少女劍指諾貝爾獎
瑞典16歲環保少女通貝里（Greta Thunberg）在聯合國大會上的發言引起全球關注，但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則直言對其演講不感興奮，質疑她遭成年人利用。通貝里是諾貝爾和平獎的大熱人選，她公開批評各國領袖在氣候問題上「走數」，並認為乘坐飛機的人應感到羞愧，這些言行都為她贏得數以百萬計的支持者，但對於諾貝爾獎評審委員會而言，同樣的言行，卻或令她的獲獎機會大打折扣……（按此閱讀更多）
年紀輕輕的16歲少女通貝里（Greta Thunberg）成為今屆諾貝爾和平獎的大熱人選，結果下周揭曉。（美聯社）
美朝談判
朝鮮和美國即將展開新一輪無核化談判。韓聯社報道，朝方代表團飛抵北京機場，並啟程前往瑞典，估計美朝談判舉行的場地，可能是瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）。但與此同時，朝鮮卻試射「北極星3號」潛射彈道導彈。試射武器往往被視為是一種挑釁，臨近談判前夕試射彈道導彈，朝鮮的用意到底是什麼？（按此閱讀更多）
脫歐曙光？
英國首相約翰遜（Boris Johnson）向歐盟提出新脱歐方案，並獲部分在野工黨、北愛民主統一黨和保守黨內疑歐派「歐洲研究組織」的強硬派支持。不過路透社赧道，歐盟方面認為英國政府的建議根本行不通，欠缺能夠構成協議的基礎。到底新方案和舊補底方案有什麼分別？一切可能只是口硬手軟的約翰遜與歐盟打的心理戰……（按此閱讀更多）
伊拉克爆發示威
伊拉克示威持續，警方與示威者在首都巴格達等多個城市爆發衝突。有防暴警察以實彈鎮壓，造成最少19人死亡，過百人受傷，多個城市即日實施宵禁。防暴警察向天鳴槍，試圖驅散不理會宵禁並聚集在巴格達地標解放廣場（Tahrir Square）的數十名示威者。有示威者說：「儘管實行宵禁，我們還是要上街抗議，爭取我們的權利， 我們想改變這個政權。」（按此閱讀更多）
必看話題文章
英國科學家以「比太陽更強力的光束」 破解2000年古卷軸內容
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。