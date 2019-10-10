美任由土軍攻打庫爾德武裝　跨黨議員怒提制裁

土耳其軍隊在敘利亞北部邊境數日集結完畢，總統埃爾多安（Recep Erdogan）宣布發動摧毀敘利亞庫爾德武裝的軍事行動。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍已全部撤離土耳其軍事打擊目標地區，連重要戰俘都已轉移。

埃爾多安當地時間10月9日通過Twitter宣布攻打敘利亞北部邊境的庫爾德武裝組織，行動代號「和平噴泉」。埃爾多安強調，行動旨在摧毀庫爾德，對敘利亞北部沒有領土野心。埃爾多安提道，除本國武裝部隊外，還集結到由土耳其支持的、總數超過14,000人敘利亞國民軍（Syrian National Army）部隊。

被這股「泉水」淋到的人會怎樣？庫爾德武裝發出緊急戰爭動員聲明時稱：「將流盡數千無辜平民的鮮血。」美聯社和《華爾街日報》文章亦均用「血洗」形容美軍撤離後，庫爾德人的命運。

法國媒體引述消息稱，衛星圖像顯示，土耳其對目標地區進行空襲和轟炸。美聯社消息則稱，土耳其電視台當天緊隨埃爾多安發布推文消息，播放了土耳其戰機越過邊境，轟炸了敘利亞的庫爾德人陣地的畫面。高音喇叭不斷發出警告，要求民眾不要聚集，立刻離開邊境的家。驚恐的人群扶老攜幼，四處逃散。

+ 3 + 2

美國政界的公開意見主要有兩種，有美國共和黨人士對特朗普「離棄」盟友庫爾德人的決定輕描淡寫。美國北卡羅萊納前州長、共和黨人麥克羅利（Pat McCrory）認為：「敘利亞、土耳其同庫爾德人之間關係的複雜程度，超越一個正常人的認知。而且，這恰好是個看起來重要，卻乏人問津的事。輿論可能會一邊倒地說，『特朗普或許犯了個錯』，絕不會比這句評語更多。」麥克羅利補充說，敘利亞的事，「對特朗普的擁躉而言，事不關己，無非是外交政策上引發的爭議。」

共和黨眾議院前議長顧問斯蒂爾（Michael Steel）進一步說，對於外交政策上的不同意見，「曾發生遠比這件事更需要寬容度的，卻從未見社交媒體上風暴一般的憤怒批評言論，就像俄羅斯的事。敘利亞（撤軍）問題的爭議，將被收在那一欄的故紙堆裏。」