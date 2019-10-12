中美談判取得突破華為命運如何　萊特希澤：分開談判

中美貿易談判10月11日取得突破，兩國將簽署第一階段的協議，但是有關華為的制裁問題，並沒有包括在這份協議之中。

特朗普：第二階段快將開始

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日在白宮會見中國國務院副總理劉鶴。特朗普對在場媒體宣布，中美達成實質的「第一階段協議」。特朗普又稱，第一階段簽署後，「第二階段幾乎將立即開始。」

特朗普表示，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在亞太經合組織峰會（APEC）期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。

他說：「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三週、四周或五週的時間。你知道，我們會在智利相聚，也許到那時就會完成，或是大約是那個時候。」

特朗普在與劉鶴會晤後對記者說：「我們非常接近結束貿易戰。」

未有解決華為問題

華為問題也是中美貿易戰的一個焦點，美國此前將華為列入黑名單「實體清單」，禁止華為從美國購買核心技術，給華為帶來不小的打擊。

在當天會晤上，有記者問到華為問題。對此，在場的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）回應說：「在這份協議中，我們沒有專門討論華為問題。它不是這份協議的一部分，是另外一個談判。」

當被問到是否會將華為從黑名單拿下了來時，特朗普說：「我們今後會討論。」

2019年5月以來，美國以國家安全及華為助長間諜活動為由，將該公司納入貿易黑名單，不過華為一直否認相關指控。

沒有美國政府的批准，華為將無法購買美國企業的零部件，也無法取得Google行動服務。

路透社8月報道，美國商務部已經接到130間企業申請，尋求出售產品給華為，不過，美國商務部及華為都沒有對此做出回應。但《紐約時報》10月9日引述知情人士報道，美國近期將發出許可證，讓一些美國企業可以向華為供應非敏感產品。