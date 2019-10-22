日本對華出口鋭減近一成　兩大工業領域成重災區

日本政府財務省在10月21日公布2019年上半年貿易統計，數據顯示當地出口額按年下降。其中對華出口下降趨勢明顯，當局認為情況或受國經濟放慢影響。

據《日本經濟新聞》報道， 日本財務省在21日公布2019年度上半年（4月至9月）貿易統計顯示，當地的出口額為38.2332萬億日元，比2018年同期減少5.3％。連續2個半年度減少，對華出口僅為7.2337萬億日元，減少9.1％，為整個統計數字帶來消極影響。

報道指，上述結果明顯反映以中國為中心的世界經濟正在放慢。

受中國經濟減速影響，2019年上半年日本對華出口大減，當中汽車和半導體製造設備的出口量最受影響。（VCG）

對於出口量減少，日本財務省認為，汽車零部件和半導體制造設備的減少成為主要負面因素，而且有可能受到中國經濟正在緩慢減速的影響。

從上半年的對華出口來看，電子和汽車領域成為出口重災區。液晶顯示屏基板等的半導體制造設備的出口額減少32.2％，降至4275億日元，半導體本身的出口額也減少9.8％，降至4914億日元。

在運輸工具相關領域方面，以俗稱「波箱」的變速箱等核心零部件為中心的汽車零部件出口明顯縮少，出口額下跌27.1％，降至3220億日元。不過以混合動力車為中心的汽車出口雖錄得31.2％增長，升至3,965億日元，但未能抵消汽車零部件和飛機等其他領域的下滑。

另外，對包括中國在內的亞洲整體的出口額減少8.4％，降至20.4648萬億日元。除了對華的出口表現不理想外，日本對歐盟的出口亦減少2.7%，下降至4.408萬億日元，是相隔5個半年以來再度下滑。受到英國脫歐談判影響，對英國出口為中心的醫藥品出口減少29.2%，降至564億日元。