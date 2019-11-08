美前司法部長塞申斯競選阿拉巴馬州參議員

美國前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）11月7日表示，他正在尋求共和黨提名，競選2020年阿拉巴馬州（Alabama）參議員席位。

塞申斯11月8日在Twitter上發布競選影片，圖為影片截圖。（Reuters）

塞申斯先在自己的網站上宣布參選，隨後接受霍士新聞頻道（Fox News）訪問時表示：「我們將在明天遞交我們的（提名申請）文件。」

他在個人網站上發表聲明，就自己離職一事辯護：「當我離開特朗普的內閣時，我有寫書揭發內幕嗎？沒有。我有上有線電視新聞網絡（CNN）去攻擊總統嗎？沒有。我有對特朗普總統說氣頭話嗎？沒有。」他說人人都知他與特朗普的關係有高低起落，「但這是重要的部分：總統在為美國做着偉大的工作。」

現年72歲的塞申斯參選，意味着他要在2020年11月大選中挑戰現任民主黨籍參議員瓊斯（Doug Jones）。

塞申斯在1997年至2017年期間，一直於阿拉巴馬州擔任聯邦參議員。他之後辭職，加入特朗普政府團隊，出任司法部長，並於2018年11月7日應特朗普要求請辭。

他投入競選參議員席位，發生在他辭職後整整1年。除了他之外，還有幾名共和黨人參與初選，他們都想這個本是「深紅州」的州份重新由共和黨掌握。