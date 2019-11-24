【通烏門】被捕商人欲爆料　共和黨有麻煩　特朗普更多內幕或曝光

共和黨前贊助人房地產商人帕納斯（Lev Parnas），舉報稱共和黨情報委員會副主席努內斯（Devin Nunes），曾親自推動烏克蘭調查前副總統拜登父子。 這是自彈劾調查開始以來，又一個新的看點。若事件屬實將讓更多特朗普政府在通烏門中背後使出的骯髒手段曝光，更打擊共和黨在彈劾調查中的公信力，對特朗普甚為不利。

帕納斯10月23日出庭，他與弗魯曼就被控違反聯邦競選資金法。（Getty Images）

帕納斯是一名房地產商人，是朱利亞尼的助手，他與弗魯曼（Igor Fruman）在10月被捕。兩人涉嫌在2018年向共和黨提供外國資金贊助，被控違反聯邦競選資金法，目前在佛羅里達州遭軟禁。

帕納斯被捕後的反撲

帕納斯在23日透過代表律師邦迪（Joseph A. Bondy），向美國有線新聞網絡（CNN）舉報指，共和黨情報委員會副主席努內斯，曾親自推動烏克蘭調查前副總統拜登父子。

這是一個重大的指控，努內斯是眾議院情報委員會副主席，同時也是在這次彈劾調查中，代表共和黨一方為特朗普辯護的重要角色。若努內斯被指控屬實，那將會嚴重影響共和黨在調查委員會上的角色，亦意味會通烏門可能牽涉更多共和黨成員在內，參與其中。

努內斯（右）與民主黨情報調查委員會主席希夫（左），在聽證會上就前來作供的證人提出質詢。（Getty Images）

所有角色牽涉其中

據帕納斯表示，他是從烏克蘭前檢察總長索金（Victor Shokin）處得知，努內斯曾在2018年12月時與索金見面。努內斯當時表示有急切需要調查拜登父子，及烏克蘭干預美國2016年大選的傳聞。

索金正是通烏門事件中的重要人物，特朗普指責拜登曾迫使前烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）辭退的檢察總長，正是索金。特朗普稱拜登迫使索金辭，是為阻止檢察部調查拜登兒子亨特（Hunter Biden）所屬的烏克蘭天然氣公司Burisma涉嫌貪污的指控。

雖然有指實際是因索金調查貪污不力，而遭拜登迫使辭職，烏克蘭方面在5月分時亦曾指出，無法找出拜登父子從事不法行為的證據。

帕納斯表示願意前往國會作證，當面指控努內斯的不是。雖然有意見認為即使帕納斯願意擔當污點證人，他的證供可能不被視為可信。然而，作為共和黨「引入外資」的一員，帕納斯這次的反撲讓人猜想這是否共和黨內鬥的一部分，暴露更多特朗普政府在通烏門背後更多的骯髒手段。