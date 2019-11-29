【人權法案】日本組織發起聯署促國會討論日版法案　人數破12萬

美國總統特朗普（Donald Trump）正式簽署《香港人權與民主法案》，引來中方激烈反對，在另一國家日本，當地有組織「Youth Democracy 推進機構」發起網絡聯署，要求國會仿傚美國，討論日本版的《香港人權與民主法案》。

逾12萬網民加入聯署

該日本機構在change.org發起網絡聯署，並取得數十名日本議員贊同。組織呼籲國會各議員討論日本版的《香港人權與民主法案》，截至11月29日晚上，有逾12萬人加入聯署。

截至11月29日晚上，有逾12萬人加入聯署（change.org）

日媒：香港問題或影響習近平明年訪日

另一方面，日本傳媒近日引述政府消息人士報道，香港的問題或會影響2020年中國國家主席習近平訪日。日本官房長官菅義偉11月26日稱，政府會趁習近平訪日機會，重申日本對香港局勢的擔憂。

習近平本來預計明年訪問日本，外界認為對中日兩國有重大意義，除了象徵兩國關係進一步回暖外，據指中日兩國政府已開始討論在習近平訪日之際，簽署定義新兩國關係的「第五個政治文件」。日本媒體指，安倍晉三12月訪問中國的時候，將舉行中日首腦會談，能否在會談上達成具體協議成外界關注的焦點。