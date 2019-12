阿富汗戰爭文件曝光　美政府18年來一再隱藏證據誤導國民

美國《華盛頓郵報》取得美國內部文件,揭露美國在阿富汗行動中遭遇各種失敗,並不如政府宣稱在戰爭取得進展和勝利。文件亦揭露美國政府故意發放錯誤訊息誤導國民,耗費大量資本卻未有取得實質成果。

阿富汗戰爭至今已18年,但仍未真正結束。(VCG)

《華盛頓郵報》在經歷3年官司後,成功取得2000多頁的政府內部文件。文件內容主要包括600多名美國軍官、外交官、援助人員等的訪問及筆記,講述他們對長達20年阿富汗戰爭的真實一面。

2016年發現政府內部調查

訪問是由一個名為「阿富汗重建特別督察辦公室」(Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction,簡稱SIGAR)的政府部門完成。SIGAR是前身政府的一個審計部門,自2014年開始擔任調查阿富汗戰爭現況工作。整個調查被冠名「教訓」(Lesson Learned),用意為防止美國未來重蹈覆轍。

2016年《華盛頓郵報》留意到SIGAR邀請國防前軍官,後成為特朗普的國安顧問弗林(Michael Flynn)進行訪問。後經深究後發現調查揭露,政府在阿富汗戰爭上不可告人的一面。

負責調查的SIGAR負責人,John Sopko亦接受了華郵的訪問。(Washington Post)

調查發現軍官「在阿富汗不知在做什麼」

調查主要透過訪問完成,《華盛頓郵報》在取得文件,並訪問了SIGAR的相關人員後,發現受訪者的親述和政府對外發佈的消息有很大出入。特別在一些訪問中,部分前線軍官及士兵承認「不知道自己在阿富汗做什麼」、「敵人在哪裏都不知道」、「戰爭實際是一團糟」。

小布殊年代,時任國防部長拉姆斯菲爾德(Donald H. Rumsfeld)更在筆記中透露自己愈來愈對戰事感到不耐煩,甚至大字的寫着「救命」。

《華盛頓郵報》評語道,最初美軍的目的是打倒發動九一一襲擊的阿爾蓋達組織,但當阿爾蓋達組織差不被多消滅後,美軍發現自己還要對付塔利班,然而他們最初並不太清楚塔利班是什麼。

奧巴馬曾承諾將盡快結束戰爭,但最終未能實現。(VCG)

對外公布錯誤數據 誤導公眾以為戰事成功

同時間,文件亦顯示一些政府對外公布的數字,是經過修飾處理。有白宮受訪者承認他們曾誇張化一些戰果,甚至捏造數字,來讓公眾看起來戰爭取得進展。

其中一個例子是傷亡數字,儘管美軍數千人死亡是真實數字,但4萬多塔利班武裝分子死亡的數字只是估算。有國防部人員承認故意在數字上灌水,讓戰爭看起來取得勝利。

美國自2001年九一一襲擊事件宣布對阿富汗發動戰爭,但長達近20年仍未結束。不論是小布殊、奧巴馬、還是特朗普,都曾公開表示對阿富汗的戰爭取得進展。奧巴馬在2013年曾承諾,在2014年戰爭可以結束,但一直拖至現在。

文件亦揭露整場戰爭花費龐大金錢,自2001年國防部在針對阿富汗戰爭中已花費9780億美元,有軍官戲言「若拉登得悉美軍浪費了這麼多錢去打這場戰爭,定會在黃泉下笑死。」

有美國政府官員直言對阿富汗戰爭的目的不清晰,有軍官不知道自己的戰鬥目標是甚麼。SIGAR對調查的評語是,整場戰爭均沒有長遠計劃,毫無戰略可言。