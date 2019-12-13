中國宣布中美達成首階段貿易協議　美方將分階段取消對華貨加稅

中國12月13日晚上約11時舉行跨部門記者會，商務部副部長王受文宣布，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾。至於兩國何時、何地、由誰簽署協議，中方稱兩國還在商討中。

中美貿易談判仍在持續進行（美聯社）

中方聲明：美方將分階段取消對華加稅

王受文宣讀了中方關於第一階段經貿協議的聲明。聲明稱，協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節，同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。

聲明指出，中方認為中美兩國作為全球最大經濟體，處理兩國經貿關係必須從大局出發，達成經貿協議有利於中美兩國人民和世界人民的根本利益，將在經貿、投資、金融市場等方面產生積極效應。

聲明表示，協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要，協議相關內容的落實，將有助於強化知識產權保護，改善營商環境，擴大市場準入，更好維護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益。

中方將增加包括美國在內的進口

聲明又指出，隨着中國國內市場的擴大，中方企業按照世貿組織規則和市場化、商業化原則，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要。

中方在聲明稱，本協議有利於中美兩國加強經貿領域的合作，有效管控和解決經貿領域的分歧，促進中美經貿關系穩定發展。在當前全球經濟面臨下行壓力的背景下，本協議有利於增強全球市場信心，穩定市場預期，為正常的經貿和投資活動創造良好環境。

雙方約定下一步各自完成所需程序

中方表示，雙方約定下一步將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。協議簽署後，希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好第一階段協議相關內容，多做有利於雙邊經貿關系發展和全球經濟金融穩定的事情，維護世界和平與繁榮。

在記者會上，出席官員包括發改委副主任寧吉喆、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、農業農村部副部長韓俊和中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。

在當天較早前，歐美媒體已不斷報道有關中美貿易談判的利好消息。美國媒體引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）已於12日簽核（sign off）美中第一階段貿易協議，兩國代表最早可在12月13日會面並簽署協議。

路透社12月13日引述消息人士稱，中美雙方已同意削減部分關稅，以及美國同意推延遲原定12月15日對中國加徵的關稅，作為兩個經濟體達成協議的一部分。報道稱，中國同意在2020年購買500億美元農產品。

彭博社12月12日報道指，對於美國已對中國加徵的25%及15%關稅，兩國的討論集中在將這些稅率降低多達一半。