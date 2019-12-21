Facebook刪除數百假帳戶　部份用人工智能製個人相片

美國社交媒體Facebook 12月20日宣布，已經刪除610個Facebook帳戶。部份帳戶利用人工智能（AI）製成的個人資料相片，散播支持美國總統特朗普和反對中國政府的信息。公司於另一個行動刪除39個來自格魯吉亞的假帳戶。

公司表示，首個行動刪除610個Facebook帳戶、89個專頁、156個群組和72個Instagram帳戶，全部來自越南或美國，主要針對美國和越南民眾。調查發現，幕後操縱者豪花900萬美元宣傳，內容牽涉熱門話題如彈劾、保守意識形態、政治候選人、選舉、貿易、家庭價值觀和宗教自由。

Facebook也指出，假帳戶與一間名為The BL的美國傳媒公司有關，背後亦與大紀元媒體集團以及在越南為集團工作的人士有關。

大紀元出版者格雷戈里（Stephen Gregory）反駁指，The BL是大紀元的前員工創辦，並聘用部份大紀元的前員工，要求公司撤銷指控。Facebook回應指，BL的行政人員是大紀元媒體集團旗下專頁的活躍管理員。

格拉菲卡研究公司（Graphika）和數碼法醫研究實驗室（Digitial Forensics Research Lab）的研究員表示，首次發現大規模利用電腦製成相片在社交媒體散播假消息。他們指出，變形的耳朵和背景讓人識別到是假相片，但技術迅速發展將會使電腦製作出更逼真的圖像。