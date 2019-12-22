衛星圖片顯示　朝鮮正擴建飛彈發射計劃製車工廠

朝鮮無核化談判陷入僵局，平壤威脅要送美國一份「聖誕禮物」。最新衛星圖片顯示，朝鮮在平壤擴建與生產遠程洲際彈道飛彈發射器有關的大樓。

朝鮮無核化談判陷入僵局，平壤威脅要送美國一份「聖誕禮物」。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）取得12月19日的衛星圖像可見，平壤「3月16工廠」（March 16 Factory）有一棟新的建築物在12月蓋好。

加州米德爾伯里國際研究學院東亞禁止核武擴散計劃（East Asia Nonproliferation Project at the Middlebury Institute）主任劉易斯（Jeffrey Lewis）表示，這個工廠專門替朝鮮軍方生產貨車、改裝從中國進口的發射器、並為朝鮮的洲際彈道導彈（ICBM）計劃製造車輛。

劉易斯指出，朝鮮過去必須進口能運輸大型導彈的重型底架，工廠擴大可能代表朝鮮在國內生產貨車的能力有所增強。

美國情報部門一直推測平壤持續研究與製造導彈，外界亦擔心，平壤會進行遠程導彈試驗，或採取其他挑釁行為。CNN 20日引述一名美國政府官員指出，朝鮮可能在準備測試導彈項目的發動機或其他零件。

《紐約時報》引述美國軍事和情報官員指，美國已預備好應對平壤可能採取的任何行動，但無計劃摧毀或攔截飛彈。