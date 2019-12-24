中日韓首腦峰會成都舉行　一致同意盡快簽署RCEP

第八次中日韓領導人會議12月24日在中國成都舉行，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三以及韓國總統文在寅一起出席了會議。

三國同意儘快簽署RCEP

據日本共同社12月24日報道，日本首相安倍晉三24日上午在中國四川省成都與中國國務院總理李克強、韓國總統文在寅舉行了會談。

安倍晉三在24日的三國首腦會談中表示：「日中韓合作的前提是構築三方共贏關係。希望三國合作給外界帶來正面影響。」安倍稱：「希望（此次會談）成為就以朝鮮局勢為首的地區重要課題、加強經濟秩序、應對全球規模課題進一步加深合作的機會。」

報道稱，三國首腦在會談上，確認將面向朝鮮完全無核化而合作。三國首腦確認了方針，將力爭盡快簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並加快日中韓自由貿易協定（FTA）談判。

據悉，雖然中日等15國11月份就RCEP達成一致。但是日本日前突然改口，稱印度不加入，日本也不會簽字。彭博社11月29日報道，日本經濟產業副大臣牧原秀樹當天接受該媒體採訪時表示，日本不會考慮在沒有印度的情況下簽署RCEP。

三國力促朝鮮半島無核化

針對這次三國領導人會晤，韓聯社12月24日也報道稱，正在中國訪問的韓國總統文在寅24日在成都與中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三共同出席第八次韓中日領導人會議。三方一致認為，朝鮮半島實現完全無核化和永久和平符合三國利益，並將為此繼續緊密合作。

三國領導人在會上就三國合作發展方向、包括朝鮮半島問題在內的主要地區和國際局勢等共同關心的事務深入交換意見。三方一致認為，早日重啟朝美對話推進無核化取得實質性進展，有助於朝鮮半島乃至東北亞和全球的和平穩定，三方將繼續為此付出多邊外交努力。

據悉，美朝關係近來十分緊張，朝鮮接連釋放危險信號，要改變對美政策，重回對抗道路。朝鮮外交部日前表示，朝鮮再次提醒美國年底期限步步逼近，促以實際行動回應朝鮮率先提出的方案。朝鮮甚至還威脅在聖誕節給美國送一份禮物，外界猜測朝鮮可能是要試射導彈。美國高層近來也多次威脅對朝鮮動武。