奧地利人民黨與綠黨達成組閣協議　前總理庫爾茨捲土重來

奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）1月1日與左翼綠黨達成組成聯合政府協議，令他再次重掌權力，亦為綠黨寫下首次加入當地內閣的創舉。

奧地利人民黨領袖庫爾茨（左）1月1日與綠黨黨魁克格勒1月1日達成協議，合組聯合政府，亦意味庫爾茲重新上台執政。（Reuters）

根據協議內容，庫爾茨與綠黨領袖克格勒（Werner Kogler）會分別成為總理及副總理，而在15名內閣部長職位中，綠黨獲分配環境、交通、基建和能源部門首長職位，庫爾茨的人民黨（ÖVP）則主管財政、內政、國防和外交事務。

這次安排是繼瑞典和芬蘭後，再有綠黨人士與歐盟成員國政府內立足，克格勒希望新政府投資在應對環境變化問題上，並計劃向危害環境的產品增加稅項。他表示，雙方在氣候變化問題上取得的共識超乎預期，指奧地利應該在這個問題上成為國際社會的龍頭。

人民黨上次與極右自由黨聯合執政，在移民問題上採取強硬立場，因此外界憂慮兩黨會為此出現摩擦，新政府能否完成五年任期成為疑問。

現年33歲的庫爾茨在2017年上台，是當年全球最年輕的民選國家領袖，但受到自由黨前黨魁、副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）2019年5月涉嫌利益輸送的醜聞影響，令執政聯盟分裂，庫爾茨亦遭到國會罷免，他當時表示，會在9月的大選捲土重來。最終人民黨在大選奪得37.5%票數再度執政。