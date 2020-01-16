俄羅斯政府集體辭職　北京稱不影響中俄關係

1月15日下午，在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表國情咨文後，俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣布俄政府決定全體辭職。中國外交部1月16日回應稱，事件屬於俄羅斯內政，作為友好鄰邦，中方完全尊重。

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在北京時間1月16日召開的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人耿爽表示，梅德韋傑夫先生和俄羅斯政府集體辭職屬於俄羅斯內政，作為友好鄰邦，中方完全尊重。中俄全面戰略協作夥伴關係不受雙方各自國內政治進程影響。

耿爽表示，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄全面戰略協作夥伴關係已邁入新時代，日益成熟、穩定、堅韌，不受國際風雲變化和雙方各自國內政治進程的影響。中方將繼續不斷深化和發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，並對此始終充滿信心。

在政府集體辭職後，梅德韋傑夫未來將出任新設的俄聯邦安全會議副主席一職。對此，耿爽表示，梅德韋傑夫先生作為俄羅斯的國家領導人，多年來積極致力於推動中俄關系發展，特別是在中俄總理定期會晤的框架下多次訪華，為促進中國經貿、投資、能源等務實領域的合作作出重要貢獻，中方對此予以高度評價。中方希望並相信梅德韋傑夫先生在新的工作崗位上能夠繼續為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的發展做出重要貢獻。

普京1月15日發表國情咨文後不久，俄羅斯總理梅德韋傑夫宣布俄政府全體辭職。隨後，梅德韋傑夫獲普京任命為俄聯邦安全會議副主席，主管國防和安全。

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梅德韋傑夫15日在電視講話中說，普京總統當天在發表國情咨文時，概述了俄羅斯憲法的一些「根本變化」。他稱「這些改變一旦獲得通過，不僅將對《俄羅斯聯邦憲法》中的某些條款做出重大改變，而且還將對整個權力平衡做出重大改變。梅德韋傑夫說，俄總統概述的變化將適用於行政部門，立法部門和司法部門」。

梅德韋傑夫進一步表示，「在這種情況下，很明顯，我們作為俄羅斯聯邦政府，應向我們的總統提供機會，為此做出一切必要的決定。在這種情況下，我認為，根據憲法第117條，俄羅斯政府應辭職。」