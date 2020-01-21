【中美貿易】姆努欽：第二階段協議或不會取消所有關税

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）接受《華爾街日報》訪問時表示，美國與中國達成第二階段協議，不一定會取消所有現有關税。

美國財政部長姆努欽是中美貿易談判中美方的主要代表之一，他發出「第二階段協議可能不會取消所有關税」的言論，可能將給兩國第二階段談判投下陰影。圖為2019年10月10日，中國國務院副總理劉鶴抵達華盛頓，與姆努欽（左）握手。（AP）

美國《華爾街日報》1月21日報道，姆努欽在接受該報採訪時表示，美國與中國達成第二階段協議，不一定會是取消所有現有關税的「大爆炸」。他說，可能會達成2A階段的協議，並降低部分關税，可以在這個過程中循序漸進。

中美1月15日在白宮簽署第一階段經貿協議。根據中美雙方發佈的聲明，中國承諾在未來兩年內至少再購買價值2,000億美元的美國農產品和其他商品及服務。美國暫停原定2019年12月15日要加徵的關税，並將2019年9月1日生效的對華加徵關税税率從15%降至7.5%。但美國仍將對價值2,500億美元的一系列中國工業產品和美國製造商所使用的零部件徵收25%的關税。

在1月15日的簽字儀式上，美國總統特朗普（Donald Trump）發表講話說，一旦第一階段協議生效，兩國會馬上開始第二階段的談判。據悉，第一階段協議將在簽署的30天後生效，也就是2月14日正式生效。

美國副總統彭斯（Mike Pence）1月15日在接受美媒採訪時說：「我們已經開始討論了第二階段的協議。然而，劉鶴15日簽署完協議後，在回應特朗普在15日簽約儀式上說「第二階段的磋商馬上會啟動」的問題時回答說：「實際上，我們的表態非常明確。我們認為現在重在落實第一階段。」