【威士特丹號】馬來西亞：不排除確診女患者在港期間感染他人

遭多國拒絕停靠的美國郵輪「威士特丹號」（Westerdam），出現首名確診感染2019新型冠狀病毒病（COVID-19）的乘客。馬來西亞當局2月16日表示，在郵輪於香港停泊期間，不排除患者與香港人接觸，感染他人。

在柬埔寨港口看見的「威士特丹號」，因船上出現首名確診患者，外界擔心病毒已在船上散播。（Reuters）

威士特丹號一名83歲女乘客在馬來西亞確診患上新型冠狀病毒，目前情況穩定，與她一同的丈夫雖測試呈陰性，但已出現肺炎症狀，同被隔離治療。馬來西亞當局宣布，將禁止其他威士特丹號郵輪上的乘客上岸。

當局指出僅知道郵輪1月30日於香港靠岸，稱不排除確診女患者在香港上岸後，可能與香港人接觸，甚或一度散播病毒感染他人。

載有2200人的威士特丹號2月1日自香港出發，連日遭日本、台灣、韓國、關島、菲律賓、泰國等地區拒絕靠岸，至13日終獲准停泊在柬埔寨。其中145名乘客翌日乘飛機前往吉隆坡。大馬當局為這批旅客做檢查，發現一名美國女乘客患上新冠肺炎。

柬埔寨在郵輪靠岸時有對報稱有感冒症狀的20名乘客進行檢驗，且所有乘客的血液樣本已接受病毒測試，未發現有人受到感染，質疑大馬是否「誤診」。但馬來西亞稱檢查沒有出錯，該女乘客在兩次檢查後均呈陽性，確認患上新冠肺炎。