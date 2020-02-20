【武漢肺炎】韓國醫院負壓床位緊張　日本縮短患者留院觀察期

韓國2月19日急增31宗新型冠狀病毒肺炎的確診個案，患者主要來自慶尚北道和大邱市，與一名「超級傳播者」有關。日本和韓國的疫情愈趨嚴峻，醫院床位變得緊張，前者為了節省床位，決定將留院觀察期由12.5日縮減至2日。

日本厚生勞動省18日宣布，確診但沒有症狀的肺炎患者留院觀察期將由12.5日大幅縮減至2日。患者確診入院後48小時如果仍然沒有症狀，將接受病毒檢測。如果結果呈陰性，12小時後再覆檢，再得出陰性結果則可以出院。

厚生勞動省解釋，沒有症狀的患者傳染他人風險較低，做法可以確保床位數量充足。為了應對疫情，首相安倍晉三早前表示，將繼續與都道府縣緊密合作，全國536個「歸國者及接觸者諮詢中心」將24小時運作，並計劃將接收肺炎患者的醫院由726間增加至800間。

韓國疫情突然變得嚴峻，其中大邱市因為一名「超級傳播者」成為重災區。2月18日，首爾街頭出現官方發布的防疫信息。（美聯社）

大邱數十人確診 負壓床位只得54張

韓國確診病例急增，用來接收肺炎患者的床位突然變得緊張。韓聯社20日引述防疫部門指，全國目前共有29間醫療機構提供國家定點隔離病房，其中負壓病房有161間，床位只得198張。

爆發疫情時，除上述國家定點醫療機構之外，政府將動用各區重點醫院和民營醫療機構的負壓病房等。但統計顯示，截至2019年12月，全國負壓床位數量僅為1027張。除了首爾和京畿道分別有383張和143張外，釜山、慶南、大邱和仁川等地的床位均不到100張。其中現時的重災區大邱只得54張。