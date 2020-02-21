【韓國疫情】新天地教涉144個案　異端教主：魔鬼出手阻教會發展

韓國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情急劇惡化，逾百宗個案與當地一個異端教會「新天地教」有關，多名信徒疑在教會聚會中感染病毒。但「新天地教」創辦人、教主李萬熙2月21日則在網上回應時聲稱，這次事件是魔鬼所為，阻止「新天地教」快速發展，又稱是對信仰的一次測試。

「新天地教」聚會成為「播毒」途徑，該教會目前飽受批評，圖為創辦人李萬熙過去向信徒講話（YouTube@ 신천지예수교증거장막성전影片截圖）

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教主呼籲信徒增強信仰

李萬熙透過教會內部應用程式向信徒發信，他寫道事件是魔鬼所為，以阻止「新天地教」快速發展，他又稱「讓我們一起增強信仰，我們會勝利。」

他之後首次呼籲信徒應該避免聚會，而是利用網絡途徑傳教，他呼籲信徒積極配合政府的指令，認為「這是我們的工作」。

工作人員在新天地教會大樓執行消毒工作，大廈上的海報為信徒舉行禮拜期間的照片（Reuters）

多名信徒因教會聚會染病

「新天地教」在這次疫情期間更成為眾矢之的，一名疑似是「超級傳播者」的61歲大邱市婦人在2月18日確診，當局之後發現她在2月7日入院後、2月18日確診前，曾經兩度在2月9日及2月16日離開醫院去教會，政府緊急追查下，發現兩次聚會的出席人數合共達到1001人，政府之後發現愈來愈多確診個案與此教會有關，在目前累計的204宗個案中，144宗與此教會有關。

媒體之後發現，「新天地教」不但在疫情期間繼續舉行聚會，還要求信徒不戴口罩，數百名教徒會齊集在一個大房間中，以每人距離僅20至30厘米的距離，一起跪在地上祈禱，又會多次高叫「阿門」，令聚會成為極容易「播毒」的途徑。

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異端新興宗教

「新天地教」全稱新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會，在韓國過去已被視為異端的新興宗教，創立於1984年。據《衛報》所指，該教聲稱創辦人李萬熙繼承耶穌衣缽，將在審判日帶領14.4萬人去天堂。

《韓國先驅報》（Korea Herald）稱，該教派素來以狂熱、地下秘密傳教聞名，招攬新信徒時不會揭露身分。