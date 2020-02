【新冠肺炎】中國全面追查韓國新天地教會在華教徒

2019冠狀病毒病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)在多國持續蔓延,韓國的確診病例已突破2000宗,當中有不少個案於大邱市的新天地耶穌教會(Shincheonji Church of Jesus)有關。 新天地耶穌教會在中國也有約2萬名信徒,政府正對這群人展開調查,並進行新型冠狀病毒的相關檢測。

韓國的疫情集中在大邱市及慶北清清道郡,然而疫情開始影響到韓國軍方及駐韓美軍,令人擔心會否對該國政府帶來更大的影響。圖為2月24日韓國大邱市一名身穿保護衣的工作人員在一個醫療中心堆放來自確診病人的醫療廢物(AP)

新天地教會由教主李萬熙在1984年3月14日創建,全稱是「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」(Shincheonji, Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony)。新天地教會聲稱在全球擁有超過22萬教徒,經常被人認為是邪教團體。

新天地耶穌教會有約200名信徒曾在疫情爆發前於武漢聚會。當地11月就有疫情傳言,但無人重視,教會在12月疫情爆發後,立即停止所有聚會活動,但仍持續在網路上進行教學和舉行佈道活動,並有大量教友從農曆新年、1月下旬起離開武漢返家。

《南華早報》引述一名密切追蹤新天地耶穌教會發展的研究人員稱,政府正調查一些訪問韓國的教徒,範圍不僅限於湖北的教徒,而是涵蓋全國各省市,目前已接受檢驗的教徒均沒有受感染。不過報道稱目前仍未有證據去證實這人的說法,也不清楚中國2萬名教徒中有多少人已接受檢測。消息人士援引一份內部文件表示,教會計劃在2020年於中國多招募3萬名教徒。

武漢一名擔任幼稚園老師的教友表示,她相信韓國疫情的大爆發與武漢的教會無關,「我不認為病毒來自我們,因為我們武漢的兄弟姐妹都沒有感染,我不知道其它地方的成員,但至少我們都很健康,沒有人通報染病。」她還表示:「韓國有很多中國人前往旅遊,把(疾病)怪罪在我們身上很不公平。」

幼稚園老師拒絕回答是否有教友從武漢返回韓國,不過她透露,警方曾在2018年突襲位於武漢的漢口聖殿,並將他們烙上邪教的標籤,不過教徒們仍持續以小組的形式在進行崇拜活動,「我們知道韓國疫情爆發後,會有很多負面報道,但我們不想公開發言,因為這會牽扯與政府相關的更多麻煩,我們只想先等危機度過。」

報道還引述新天地耶穌教會在上海的一名前神職人員表示,由於教會都以秘密的形式行動,所以政府在掃蕩上有一定困難。他還表示:「上海教會曾被多次突襲,警方亦定期向教會領袖發言。不過教會依然繼續進行活動,每次集會僅8至10人參與,並在監管放鬆時重新分組。」