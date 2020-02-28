【新冠肺炎】封關爭議不絕　「神根」無國界美夢瀕幻滅？

一場新冠肺炎疫情，再次考驗歐盟各國之間的信任。隨意大利引爆疫情，病毒逐漸蔓延至中歐、北歐、波羅的海和巴爾幹半島。疫情蔓延速度驚人，愈來愈多人開始提出封關，堵截病毒。不過歐洲向來以「無國界」為傲，一份《神根協定》奠下的美夢是否終於要幻滅？

意大利確診病例直線上升，奧地利暫停來往意大利的火車服務。圖為2月23日布倫納火車站。（美聯社）

封關作用不大

意大利早在引爆疫情前已經宣布停飛中國，雖然作用成疑，但仍是歐盟少有採取強硬措施的國家。不過此封關不同彼封關，現時更多人提出的是停止執行《神根協定》，堵截來自災區的人流。

目前仍未有國家完全關上大門。歐盟委員會發言人指，歐盟和神根國家未有意推行邊境檢查應對疫情。歐盟專家也認為，封關作用不大，即時要求隔離效果反而更好。亦有專家指出，旅遊限制根本沒有用，因為人總會用其他方法前往目的地，可說是「意義不太」。

意大利疫情嚴重，外交部長馬約2月27日向傳媒展示地圖，列出已經封城的市鎮。（美聯社）

《神根協定》的樂與怒

1985年，歐洲多國在盧森堡神根鎮（Schengen）簽署《神根協定》，協議開放邊境，不設人流和物流管制。直到今日，已經有26個國家加入《神根協定》，大部份是歐盟國家。

歐洲視《神根協定》為一大成就，確實促進歐洲國家之間的來往，帶動經濟之餘，同時有助建立歐洲人的身份認同。不過近年卻為歐盟帶來不少煩惱。

2015年歐洲出現難民危機。部份國家暫緩執行《神根協定》，重設邊境管制，阻止大量難民從希臘等地經神根國家前往較富裕的北部國家。根據協定，成員國有權基於恐襲、難民潮、衛生緊急事件等指定原因暫停執行協定，原則上不可設置邊境管制超過兩年。不過有國家利用法律上的灰色地帶「突破」限制。德國、法國、瑞典、丹麥、奧地利和挪威在過去四年半持續設置邊境管制。

智庫歐洲政策研究中心（European Policy Center）移民計劃主管索梅爾（Marie De Somer）形容，《神根協定》處於惡劣和有問題的狀態，要全面恢復協定的功效，便取決於歐盟庇護和難民規則的改革。

2月27日，在梵蒂岡聖伯多祿廣場，也有人戴上口罩防疫。（美聯社）

極右要求封關 意國政局令人擔憂

難民危機間接送走英國，同時促使極右勢力在歐洲崛起。疫情下，意大利鄰近國家的極右政黨紛紛要求封關。法國國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）指出，24小時內最少10個國家「失守」，而源頭來自意大利，認為談封關不是對意大利人有敵意，而是事實。奧地利自由黨和瑞士人民黨也要求封關。

一場肺炎疫情將歐盟各國之間的不同步曝露眼前，未能協調統一措施之外，「壞孩子」意大利未來的走勢更加令人擔憂。意大利政局持續不穩，隨時迎來大選，疑歐派民粹領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）仍然有力勝出選舉接任總理。

封關事小，歐盟信心危機事大。意大利作為歐盟第三大經濟體，布魯塞爾一直擔心羅馬的財政問題。歐盟要求意大利削減預算赤字0.6%，但在疫情重創旅遊業的情況下，意大利更加沒有能力控制開支。一旦觸發金融危機，將連累歐盟的經濟和政治穩定。加上疫情再次為極右勢力提供極佳的藥引，引發的「蝴蝶效應」實在不容忽視。