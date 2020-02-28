敘利亞空襲致土軍33死　普京埃爾多安通話同意舉辦會議為局勢降溫

敘利亞局勢升溫，當地政府軍在伊德利卜省（Idlib）發動空襲，造成至少33名土耳其軍人死亡。作為敘利亞政府盟友的俄羅斯，總統普京（Vladimir Putin）2月28日與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通電話，克里姆林宮表示，兩人同意要推行新措施，令敘利亞西北部局勢降溫及正常化。

土耳其支持的敘利亞反對派武裝2月27日進駐伊德利卜省薩拉基卜（美聯社）

雙方同意組織高層會議

克里姆林宮表示，普京與埃爾多安都認為伊德利卜省的情況是需嚴重關切的問題，兩人同意組織一次高層會議，以解決伊德利卜省的局勢問題。

路透社之後引述來自土耳其方面的消息人士報道，土耳其與俄羅斯的代表團2月28日下午將在土耳其首都安卡拉（Ankara）繼續展開談判，商討伊德利卜省問題。

另一方面，俄羅斯衛星通訊社報道，隨着發生土耳其軍人死亡事件，土耳其加強在俄羅斯駐土耳其大使館的警衛工作，包括有多輛警車值勤、軍警持自動步槍在附近街道巡邏等。

這次事件發生於2月27日，敘利亞政府軍在伊德利卜省發動空襲，該省是敘利亞反對派武裝的最後根據地，反對派得到土耳其支援。結果這次空襲造成土耳其33名士兵死亡，另有30多人受傷。土方的國營媒體土耳其廣播電視公司（TRT）隨即形容事件為「卑鄙的襲擊」，總統埃爾多安警告將展開全面攻擊，擊退敘軍。聯合國則要求有關各方立刻停火。