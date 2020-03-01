【新冠肺炎・日本】北海道「病例全國最多」或與「密閉空間」有關

日本2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至3月1日早上，北海道的已知病例數目為國內之冠。 日本媒體稱，北海道疫情蔓延可能跟當地的冬天是中國觀光客旺季有關。專家認為，札幌雪祭是戶外活動，感染風險相對較低，但無法否定該病是在密閉空間傳播的可能。

圖為2月7日，一名遊客在札幌雪祭期間為一塊冰雕拍照。（Reuters）

北海道政府3月1日稱，一名居住在釧路的70多歲無業男子在確診後死亡。這是北海道內第3宗死亡案例，也是日本境內第12例。院方目前認為死者有可能是在住院期間被傳染，目前正進一步確認。

該名死者1月17日因其他疾病住進釧路市一間醫院接受治療，2月23日出現發燒及肺炎病徵。他其後確診新冠肺炎，轉到市內另一間指定醫療機構治理，但因病情嚴重，於29日晚7時左右不治。

日本放送協會（NHK）統計顯示，截至3月1日上午10時30分為止，北海道的確診病例數為70例，居日本之冠，比居次的東京都的37例高出不少。排名第3的愛知縣目前則有29例。

該國觀光廳2018年的調查顯示，1月及2月在北海道住宿的中國觀光客有約60萬人，逼近同期東京都的約70萬人。2020年北海道札幌雪祭有約202萬人造訪。除兩名雪祭工作人員確診武漢肺炎外，也有參觀完雪祭後返回各縣市發病的確診病例。令人好奇的是，雪祭全是戶外場地，照理說受感染的風險應該不高。札幌醫科大學微生物學教授橫田伸一就此稱，無法否定可能是在飯店、餐廳及觀光設施等地方感染。北海道的冬天非常寒冷，建築物的氣密性高，及到處都有地下步道的情況，提高感染風險。

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政府專家會議成員、東北大學教授押谷仁說，患者一開始是以中國人為主，但現在發生的多宗個案被認為是在日本人間群聚感染，「要抑制感染擴散，只能徹底進行流行病學調查來封鎖群聚感染」。

北海道的確診患者是從札幌雪祭落幕後的2月13日開始快速增加，專家認為不是在戶外傳染，可能是在會場各攤位內等地造成密切接觸，才讓疫情擴散。

北見市13日至15日舉行展覽會，除札幌雪祭，參加這個展覽會民眾也有人確診武漢肺炎。這被懷疑出現群聚感染，讓北海道政府在28日發布「緊急事態宣言」，要求北海道居民從29日起的周末避免外出。

日本經濟新聞引述押谷仁稱，札幌雪祭是戶外場地，感染風險相對較低。但雪祭現場有不少攤位，都是屬於小型空間，而許多遊客也在會場附近餐飲店休息，人群密集地在密閉空間內用餐。如果當中有人是患者，就容易讓病毒擴散。