【新冠肺炎】泰國第一宗死亡個案　逝者生前再驗已無病毒

泰國3月1日公布第一個2019冠狀病毒病（COVID-19）病人死亡案例，一名35歲泰國男子患上登革熱後又感染武漢肺炎，治療1個月後死亡，但他死前樣本再接受檢驗，確認無SARS-CoV-2病毒，因此死因有待查驗。

泰國政府加強國內防疫工作，圖為2月27日一名身穿保護衣的工作人員在消毒一輛貨車。圖中的住戶有兩人從日本返回泰國曼谷後確診患病。（AP）

泰國公共衞生部疾病控制部（Department of Disease Control）部長素旺猜（Suwanchai Wattanayingcharoenchai）當天上午在記者會中指出，這個個案是本地感染個案。他說死者生前是售貨員，與中國遊客有接觸，因此有受感染的風險。

部門指男子先是感染登革熱，之後才確診患上武漢肺炎，因此將他從私人醫院轉送到曼谷專門收治武漢肺炎病人的醫療機構就醫。

素旺猜說他接受治療1個多月，在2月29日因多重器官衰竭而死亡，但他死亡前體內已沒有驗出武漢肺炎病毒，需進一步看看病毒在其死因扮演什麼角色。疾病控制部顧問他威（Tawee Chotpitayasunondh）指出，男子的樣本再度接受檢驗，2月16日確認沒有武漢肺炎病毒，但疾病已對他身體造成傷害。

泰國迄今有42個病例，當中30人康復出院，11人仍在留醫，1人死亡。