【新冠肺炎】美長者護理中心或成「重災區」　逾50人有徵狀

即時國際
撰文：
最後更新日期：

根據美國華盛頓州衛生官員，位於科克蘭市的生命護理中心（Life Care Center of Kirkland），一名入住者和一名工作人員確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），並有超過50人出現呼吸道症狀之後，已經封院。

柯克蘭生命護理中心有2人確診新冠肺炎：

+3
+2

科克蘭生命護理中心約有108名入住者和180名工作人員。官員表示，大約27名入住者和25名工作人員出現呼吸道徵狀，或因包括肺炎在內的呼吸道問題送醫治療，他們正接受新冠病毒檢測。目前不清楚檢測結果何時公布。

確診案例包括一名在生命護理中心工作的40多歲女子，她截至上周六「狀況良好」。另一名70多歲的入住女患者據報病況嚴重。

生命護理中心宣布，不允許家人和社工探視，停收入住病人。該中心出現症狀的入住者正接受隔離，所有工作人員上班前都必須接受篩檢，如果有症狀就必須返家。

【相關圖輯】新冠肺炎｜韓國新天地教主李萬熙遭控謀殺及傷害罪（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+4
+3
+2

【新冠肺炎】噴蜂蜜殺病毒？椰菜笠頭退燒？日本光頭醫生再破謠言（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+24
+23
+22
武漢肺炎｜美國病例少？至今只檢測426人　專家：不知是否已擴散
韓女做移植手術後坦承是新天地教友　38醫護要隔離1醫生已感染
【武漢肺炎】世衛最怕的「X疾病」出現了？專家：新病毒症狀符合
【武漢肺炎】韓國為何兩次防疫皆失敗？　或源於兩大致命文化
【武漢肺炎】日本恐大爆發　一文看清防疫意識如何低到震驚14億人
【武漢肺炎】哈佛：新加坡檢疫法最可靠　全球若採用確診多2.8倍
【武漢肺炎】網紅遊首爾商務艙得一人　的士司機知他是台灣人後……
【武漢肺炎】幾點看戲坐哪個位？韓病人行蹤公開緣於「歷史教訓」
【武漢肺炎】迄今最大型研究報告出爐　符合這三個特徵死亡率最高
【武漢肺炎】與媽媽同確診　哭着寫遺書　武漢少女的16天求生日記
口罩訂購注意　武漢肺炎致停飛　美國寄中港澳信件包裹受阻

延伸閱讀：

驚！專家推斷新冠病毒已在華盛頓州傳播6周 感染數百人

新冠肺炎疫情嚴峻 安倍晉三鬆口：考慮宣布進入緊急狀態

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。