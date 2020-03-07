【鑽石公主號．新冠肺炎】確診香港人不治身亡　郵輪增至7死

日本放送協會（NHK）3月7日報道，郵輪「鑽石公主號」再多一宗死亡個案，該人為一名香港男患者，他在確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後不治身亡。 另外香港保安局3月7日回應時表示，早前有另一名不幸離世的「鑽石公主號」確診患者，屬持有英國護照的香港居民，此意味在「鑽石公主號」的人員中，目前共有兩名港人染疫身亡。

3月6日離世

NHK報道引述日本厚生勞動省指，「鑽石公主號」最新出現的一宗死亡個案，為一名香港男患者，他在3月6日不幸離世，日本政府未有透露其年齡、家人情況等資料。

目前在日本，有關郵輪「鑽石公主號」的死亡個案增至7宗。

日本厚生勞動省在網站公布「鑽石公主號」出現第7宗死亡個案的消息（網站截圖）

香港民建聯立法會議員鄭泳舜早前到日本協助滯留「鑽石公主號」港人，他手上有四名屬病情嚴重的求助個案，當中有三人仍在深切治療部，他在得悉有港人患者離世後，成功找到兩名患者的家人報平安，但尚未接觸到其餘一人的家屬，因此十分擔心。

另一方面，香港保安局回應時確認有「鑽石公主號」港人乘客病逝，入境處人員正按其家人意願提供協助。

保安局稱「鑽石公主號」共有兩名港人病逝

保安局又提到，早前有另一名不幸離世的確診患者是持英國護照的香港居民，按其家人意願由英國政府提供協助。

日本方面曾在2月28日公布，有一名「鑽石公主號」英國籍乘客身亡，英國媒體之後曾報道，該乘客是一名70多歲的男子。

「鑽石公主號」本來載有3711名乘客及船員，包括數百名香港人，船上之後出現大量乘客或船員確診感染新型冠狀病毒的個案，根據日方檢測的數字，有至少696人染疫，此數字未計算部分外籍乘客在回國後才確診的個案。

在「鑽石公主號」事件中，有72名香港乘客證實感染新型病毒，曾有四人危殆，當中有兩人需用人工肺。香港政府出動包機接載香港乘客回港，在坐包機及自行返港的225名旅客中，有9人在港確診，另一人列為疑似個案，其他人如今已完成14日隔離檢疫期，相繼離開駿洋邨檢疫中心。

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