【一分鐘看世界】美錯失殺毒良機、意大利封城、抗疫與經濟的抉擇

今天是3月9日，星期一。
開始新一周工作前，你需要知道的國際新聞：
美應對疫情失當？
美國的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例3月7日數量持續增加，全國449個，至少19人死亡。華盛頓特區發現首宗確診病例，紐約州7日成為第5個宣布進入緊急狀態的州。郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）目前有21人確診，專家認為應讓船上所有人落船檢疫和檢測，但總統特朗普就希望讓他們留在船上；當局同時正追蹤一艘郵輪，懷疑與早前兩艘公主號郵輪共用船員。特朗普3月7日被問及是否擔憂病毒逼近白宮，他說自己一點也不擔心。《華盛頓郵報》評論指出，美國政府因應對疫情失當……（按此閱讀更多）
美國的武漢肺炎確診病例持續增加，圖為當地工作人員戴上口罩在機場工作。（AP）
意大利「封城」
意大利3月8日新增1492宗確診個案，總確診人數升至7375宗。一名駐意大利美國海軍6日確診感染，為駐歐美軍的首宗病例。意大利8日凌晨緊急發布封城法令，封鎖米蘭及威尼斯在內的大部分北部地區，涉當地約四分之一人口，近1700萬人受影響，地方政府首長批評封城措施推行倉促……（按此閱讀更多）
繼中國之後，意大利選擇以「封城」抗疫，此舉固然有助控制病毒擴散，卻有可能對構成衝擊經濟。圖為3月8日一名女子走在米蘭中央火車站的電梯上。（AP）
抗疫 vs 經濟
武漢肺炎在全球多國蔓延，影響各地經濟。多國採取多種方法應對，當中包括減息及撥款提經濟等。意大利政府將協助經濟抗疫的措施規模擴增至50億歐元（約438億港元），更不惜犧牲經濟封城抗疫……（按此閱讀更多）
塔利班和約或變廢紙
阿富汗政府內部分裂戲碼搶先上演，現任總統加尼（Ashraf Ghani）與現任行政首長阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）分別決定於3月9日同一時間宣誓就任總統，雙方發言人都強調會有國內外要人出席，使阿富汗政府的內鬥在這個關鍵時刻進入白熱化階段……（按此閱讀更多）
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