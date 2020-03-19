【新冠肺炎】澳洲新西蘭先後宣布鎖國　只准本地公民和居民入境

澳洲和新西蘭的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診個案近日急增。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）3月19日分別宣布鎖國，禁止非本地公民和居民入境。

澳洲和新西蘭早前已經分別要求入境旅客隔離14日，3月19日決定採取進一步措施鎖國。圖為3月13日墨爾本機場的旅客。（路透社）

莫里森宣布禁止所有非本地公民、居民以及直系親屬入境，措施當地時間3月20日晚上9時生效。他表示，現有的邊境政策已經導致非澳洲公民的入境人數大幅減少，削減至平時的三分一。澳洲現時有565宗確診個案，約八成有外遊紀錄或曾與有外遊紀錄的人士接觸。莫里森估計，一般防疫措施將維持六個月，但未有指明封關期效。

阿德恩隨後也宣布禁止所有非本地公民和居民入境，新西蘭公民和永久性居民可以返國，其子女和伴侶也不受禁令影響。措施當地時間3月19日午夜起生效，以航班等出發時間計算，意味午夜前出發但午夜後抵達的旅客仍然可以入境。她指，措施將進一步打擊經濟，但健康問題更加重要。新西蘭目前有28宗確診個案，全部都與外遊有關。

阿德恩的內閣於當日下午4時召開會議時決定關閉邊境，作出決定後聯絡莫里森，但強調澳洲的封關決定並無影響新西蘭的決定。阿德恩指，未有通知其他國家領袖。她也提到，貨運將不會受影響，呼籲市民無需恐慌採購生活用品。