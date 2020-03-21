【新冠肺炎】英國政府下令關閉酒吧及食肆　承諾墊支國民薪金

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月20日宣布，因應2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，全國所有酒吧、食肆、劇場、戲院及健身室，以阻止病毒擴散。

受到新型肺炎疫情影響，英國的酒吧顯得非常冷清，苜相約翰遜更於3月20日要求酒吧及食肆暫停營業。（Reuters）

約翰遜要求食肆在當地時間20日晚上盡快關閉，但強調仍然可以提供外賣服務。他承認，當局採取非常措施，令英國人長久以來的到酒吧消遣的傳統要暫停，表示明白國民的感受，並對這些行業面對的艱難感到痛心。約翰遜稱，部分民眾或會受到引誘外出，因此他呼籲這些人要留在家中。

財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，政府推出巨大的刺激經濟計劃，包括史無前例地向受疫情影響而無法工作的上班族支付8成薪金，每月上限2500英鎊，有關措施的追溯期由3月初開始，並維持3個月。辛偉誠指政府會視乎情況延長措施，而首批資助會在數用內批出。

路透社報道，政府會向商界注資300億英鎊，相等於GDP的1.5%，支持企業度過難關，另外亦延遲徵收增值稅（VAT）到年底。不過辛偉誠直言，英國的失業的情況可能在未來數周持續惡化。

截至20日，英國共有3983人確診新型肺炎，當中有177人喪生。威廉王子（Prince William）呼籲民眾聽從政府的防疫指引，他亦感謝醫護人員的抗疫貢獻。