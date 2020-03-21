【新冠肺炎】香港情侶違隔離令遊冰川　觀光直升機師「即撇」報警

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在多個國家或地區蔓延，不少政府為免病毒隨外來人士「進口」繼而加劇社區爆發，往往要求旅客入境後進行隔離。但有香港人視別國措施如無物。

一對香港情侶3月16日到新西蘭旅遊，卻無遵守強制隔離令，並乘直升機到冰川觀光。圖為當地冰川的自然景色。（Instagram@foxglacierguidingnz）

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新西蘭媒體3月21日報道，一對香港情侶3月中往新西蘭旅遊，兩人沒遵守強制隔離令，並乘直升機到冰川觀光。接載他們的直升機機師知悉後，立即將他們載離光點並通知警方。

效力Fox Glacier Guiding的機師朱厄爾（Rob Jewell）向Newshub表示，當天載着一批遊客到福克斯冰川（Fox Glacier）觀光。他問這對香港情侶來了新西蘭多久，他們說16日抵達，這令他發現兩人沒有遵守隔離令，於是立即載他們離開冰川並通知警方，他們將須向政府部門解釋。

朱厄爾稱有關隔離的要求已載於他們手上的文件，讓他們租用露營車的公司Maui Campervan亦有說清楚有關措施，然而他們在應該進行隔離之際，參加直升機觀光行程。

新西蘭14日宣布自15日午夜起，除了來自無疫情的太平洋島國人士外，所有入境者包括新西蘭公民，抵埗後須接受須自行隔離14天。