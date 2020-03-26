【新冠肺炎】不滿地方官員封城防疫　巴西總統批評形同犯罪行為

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）3月25日批評國內州長和市長因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施隔離和封城措施，形同罪犯。博爾索納羅的言論隨即引起爭議。

巴西現時已經錄符2,201宗確診個案，累計有46宗死亡個案。圖為3月24日，巴西里約熱內盧市中心有工人於行人路進行消毒工作。（美聯社）

博爾索納羅表示，其他病毒導致的死亡人數遠多於新型冠狀病毒，也沒有引起如此的騷動。他認為，部份州長和市長的行為是「犯罪」，摧毀巴西。他指，如果不恢復上班，巴西將偏離民主常態。

博爾索納羅3月24日發表全國講話，淡化疫情的危機，聲稱「如果染疫九成人都不會有病徵」。他也表示，大部份人都無需擔憂，並以自己為例，指自己曾經是運動員，如果染疫，沒有理由感到害怕，最多只是一點流感。

有知情人士透露，巴西疫情重災區聖保羅州（Sao Paulo）州長多里亞（Joao Doria）曾與博爾索納羅對於疫情展開激烈交鋒。多里亞曾於2018年大選支持博爾索納羅，之後成為對方在右翼的主要對手。

多里亞25日Twitter表示，總統並沒有討論關於如何挽救生命的措施，而是更希望討論政治和選舉，形容情況可悲和令人擔憂。他也批評博爾索納羅未有為市民樹立榜樣，呼籲對方在危機之中領導而非分裂國家。

參議院議長阿爾科倫布雷（Davi Alcolumbre）批評博爾索納羅的言論嚴重，並且與世衛組織（World Health Organization）提供的建議相違背，呼籲總統應對國民的生命和健康負責。

巴西衛生部3月24日公布，確診個案從一周前的291宗急增至2,201宗，累計有46宗死亡個案。