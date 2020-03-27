【新冠肺炎】亞洲航空班機疑有中招乘客　機師嚇到自窗戶「逃走」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，人們害怕密閉的機艙成為病毒的溫床，而機上的機師和空中服務員也成為高危一族。日前一名機師因聽聞有乘客疑似感染新冠病毒，於是怕得從駕駛艙的窗戶爬出飛機，該「逃難」影片也在網路上被瘋傳。

命仔最緊要！第一排乘客疑染新冠肺炎 機師跳窗逃亡（點圖放大瀏覽）：

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根據《印度時報》報道，這是印度3月20日從浦那（Pune）飛往德里的I5-732班機，影片中可以看到，一名身穿黑色服裝的工作人員站在飛機外的樓梯頂部，從駕駛艙的窗戶接過行李，而另一名穿着白色襯衫的機師先從窗戶中探出頭，之後再小心翼翼的爬出機艙走上外面的樓梯。（編按：影片是在飛機抵埗後拍攝。機師因為擔心機上有病人，不想經過客艙離開飛機，所以用如「奇特」的方式落機。）

事後所屬亞洲航空（AirAsia）的印度發言人表示，聽說該班機乘坐第一排的乘客疑似感染新冠肺炎，但這些乘客也在經過篩檢後確認為陰性。發言人也提到直到確認乘客為陰性前，機組人員都有進行自我隔離，也有徹底的消毒和深層清潔機艙內部。

為防止疫情擴大，24日開始印度所有國內航班都已停止運營，印度總理莫迪也在25日凌晨宣布全國封鎖三周，以阻止疫情蔓延。

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